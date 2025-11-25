Începând de luni Washingtonul a inclus pe lista sa FTO Cartelul Sorilor (Cártel de los Soles), pe care îl consideră a fi condus de Maduro și Diosdado Cabello, scrie „20 Minutos” (Spania).

Departamentul de Stat al Statelor Unite a desemnat Cartelul Sorilor, o organizație despre care se știu foarte puține lucruri și pe care Washingtonul o leagă de conducerea armatei și guvernului venezuelean, drept grupare teroristă străină (FTO) începând de luni, într-un moment marcat de creșterea strategiei de presiune a Casei Albe asupra administrației lui Nicolás Maduro.

În calitate de presupus lider al acestei organizații, potrivit SUA, președintele Venezuelei este astfel inclus pe listă, ceea ce împuternicește SUA să inițieze operațiuni antiteroriste sub acoperire împotriva conducerii sale și a sa.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat pe 16 noiembrie că, potrivit administrației Trump, „există o bază factuală suficientă” pentru a demonstra că acest așa-numit Cartelul Sorilor îndeplinește condițiile descrise în legea privind imigrația și naționalitatea care reglementează desemnarea de FTO.

Regula respectivă prevede că un FTO trebuie să fie un grup străin care se implică „în activități teroriste sau terorism” și că trebuie „să amenințe siguranța cetățenilor americani sau securitatea națională a Statelor Unite”, ceea ce include domeniile apărării, relațiilor externe sau intereselor economice.

Această decizie vine după ce Departamentul Trezoreriei SUA a inclus deja Cartelul Sorilor pe lista grupurilor teroriste globale special desemnate (SDGT) în iulie, deși guvernul venezuelean a afirmat la acea vreme că această organizație este o „invenție” a Statelor Unite.

Rubio consideră că Cartelul Sorilor și alte organizații teroriste desemnate, cum ar fi Tren de Aragua și Cartelul Sinaloa, sunt responsabile pentru violența teroristă din emisfera americană, precum și pentru traficul de droguri către Statele Unite și Europa.

Deși autoritățile americane susțin că Cartelul Sorilor (nume despre care se presupune că provine de la insigna purtată de generali) este un grup format în principal din personal militar venezuelean încă din anii 1990, anchetele Administrației Antidrog (DEA) au fost oficializate abia în ​​martie 2020, în timpul primului mandat al lui Trump.

Atunci, Departamentul de Justiție a recunoscut oficial existența acestui grup, despre care susține că este condus de președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și de ministrul său de Interne, Diosdado Cabello.

Desemnarea acestui cartel ca FTO coincide cu intensificarea strategiei de presiune a lui Trump asupra lui Maduro printr-o desfășurare militară tot mai mare în sudul Mării Caraibelor, despre care Casa Albă spune că are ca scop combaterea traficului de droguri, ceea ce a dus la distrugerea sumară a aproximativ douăzeci de nave despre care Washingtonul susține că erau narcotraficante și la moartea a 83 dintre ocupanții acestora.

Sursa: Rador Radio România