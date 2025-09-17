Washingtonul nu a comentat încă decizia, care ar echivala cu retragerea anuală a sutelor de milioane de dolari din sprijinul american acordat Columbiei, scrie „Le Figaro” (Franța).

Statele Unite nu mai consideră Bogota un aliat în lupta împotriva traficului de droguri, a anunțat Washingtonul luni, un parteneriat care până acum îi permitea țării sud-americane să primească ajutoare în valoare de câteva sute de milioane de dolari pe an.

În ciuda deceniilor de alianță strânsă împotriva traficului de droguri dintre cele două țări, președintele american Donald Trump l-a criticat pe omologul său Gustavo Petro, care nu numai că nu a reușit să reducă producția de cocaină, ba chiar a văzut-o atingând niveluri record, potrivit unui document trimis luni de Casa Albă Congresului SUA.

„În Columbia, cultivarea de coca și producția de cocaină au atins niveluri record sub președintele Gustavo Petro, iar încercările sale eșuate de a găsi înțelegeri cu grupările narcoteroriste nu au făcut decât să exacerbeze criza”, se arată în documentul semnat de președintele Donald Trump. „Eșecul Columbiei de a-și îndeplini obligațiile de combatere a traficului de droguri în ultimul an aparține exclusiv liderilor săi politici (...) Voi lua în considerare modificarea acestei decizii, dacă guvernul columbian ia măsuri agresive pentru a eradica coca și a reduce producția și traficul de cocaină”, se adaugă în comunicat.

Din 1986, Washingtonul a evaluat anual politicile antidrog ale aproximativ 20 de țări care produc și distribuie substanțe ilegale. În cazul Columbiei, principalul producător de cocaină, certificarea a reprezentat până în prezent aproximativ 380 de milioane de dolari în ajutor anual.

La o ședință de cabinet de luni, președintele de stânga Gustavo Petro și-a exprimat regretul față de decizia SUA, care a venit „după moartea a zeci de polițiști și soldați” implicați în lupta împotriva cartelurilor și gherilelor finanțate de droguri.

Măsura vine ca parte a unei campanii de represiune a președintelui american Donald Trump împotriva traficului de droguri, în urma căreia armata americană a distrus ceea ce Washingtonul a numit ambarcațiuni care transportau droguri spre Statele Unite, ucigând cel puțin 14 persoane.

Relațiile, în mod normal strânse, dintre Washington și Bogota s-au deteriorat de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie. Cele două țări au trecut printr-o scurtă, dar intensă criză diplomatică la sfârșitul lunii ianuarie din cauza reîntoarcerii în Columbia a migranților care intraseră ilegal în Statele Unite.

Columbia este principalul exportator mondial de cocaină și a doborât recorduri de producție anul trecut, potrivit unui raport ONU. Țara, implicată într-un război intern de mai bine de o jumătate de secol între gherile, traficanți de droguri și forțe guvernamentale, se confruntă cu cea mai gravă criză de securitate din ultimul deceniu din cauza violențelor grupărilor armate care profită de traficul de droguri.

Președintele Petro a încercat să reia discuțiile de pace cu majoritatea grupărilor armate care operează în Columbia, la șase ani după acordul istoric cu FARC. Însă majoritatea au eșuat sau sunt în impas.

