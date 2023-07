Cum Ucraina cere tot mai mult armament pe fondul contraofensivei sale împotriva Rusiei, Administrația Biden se gândește dacă să trimită Kievului controversatele bombe cu fragmentație, relatează The Washington Post.

O serie de înalți oficiali ai administrației și din sectorul apărării i-au contactat pe congremeni pentru a vedea dacă aceștia ar fi de acord cu trimiterea unor astfel de muniții, după cum au declarat pentru The Washington Post o serie de persoane la curent cu subiectul.

Administrația Biden se arată preocupată de urmările unei asemenea decizii și de posibilul efect negativ pe termen lung asupra populației civile, având în vedere că astfel de bombe ar putea lăsa în urmă o serie de bombe mai mici rămase neexplodate, al căror efect mortal s-ar putea păstra zeci de ani.

Un oficial american a declarat pentru The Washington Post că se simte o nevoie tot mai mare de muniție cu fragmentație, un asemenea demers putând acoperi criza de muniție din Ucraina. "Am susținut mereu că asistența noastră în materie de securitate s-ar putea lărgi, asta depizând de evoluția evenimentelor or, acest lucru rămâne valabil”, au declarat niște oficiali care au dorit să își păstreze însă anonimatul din cauzaa delicateții subiectului.

Statele Unite se numără printre cele peste 120 de țări care au semnat o convenție vizând interzicerea folosirii, transferării sau producției de muniție cu fragmentație – folosirea unei asemenea muniții fiind calificată de multă vreme drept inumană de către organizații pentru drepturile omului și de alte guverne.

Principalul comandant al armatei din Ucraina, generalul Valeri Zalujni, a declarat pentru The Washington Post că, pentru ca actuala contraofensivă să avanseze cât mai rapid, are nevoie are nevoie de mai mari cantități din fiecare tip de armă. Într-unul dintre rarele sale interviuri, Zalujni a spus că "se enervează” atunci când aude că actuala contraofensivă a pornit încet. "Ăsta nu e un spectacol”, a spus el. "În fiecare zi, fiecare metru e câștigat cu sânge”.

Sursa: RADOR