Relațiile diplomatice dintre cele două țări – întrerupte în 2019 – încep să se normalizeze odată cu trimiterea misiunilor diplomatice din ambele părți și cu o creștere a gesturilor de bunăvoință din partea Caracasului, notează „Le Monde” (Franța).

Însărcinata cu afaceri a SUA în Venezuela, Laura Dogu, s-a întâlnit luni, 2 februarie, pentru prima dată, cu președinta interimară Delcy Rodriguez, scriind pe rețeaua de socializare X că a discutat despre o „tranziție”, la o lună după capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană.

„M-am întâlnit cu Delcy Rodriguez și Jorge Rodriguez [președintele Adunării Naționale] pentru a reitera cele trei faze pe care [Marco] Rubio [secretarul de Stat al SUA] le-a propus pentru Venezuela: stabilizarea, redresarea economică și reconcilierea și tranziția”, a scris Dogu, care se afla de sâmbătă în capitala Venezuelei.

Între timp, Rodriguez l-a numit pe fostul ministru de Externe Félix Plasencia în funcția de șef al misiunii diplomatice în Statele Unite. Această numire marchează un punct de cotitură în relațiile dintre Washington și Caracas, care s-au destrămat în 2019, după ce Statele Unite au refuzat să recunoască prima realegere a lui Nicolás Maduro la președinție și au ales să recunoască un guvern paralel condus de liderul opoziției, Juan Guaidó.

„Instalarea atât a reprezentanței diplomatice a guvernului Statelor Unite în Venezuela, care va fi condusă de dna Laura Dogu, cât și a reprezentanței noastre diplomatice la Washington va avea loc în următoarele zile”, a declarat ministrul venezuelean de Externe, Ivan Gil, seara, subliniind „necesitatea de a construi o agendă productivă” și solicitând ridicarea sancțiunilor economice americane.

În plus, Maria Corina Machado, figură importantă a opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, și-a exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu Delcy Rodriguez „dacă este necesar” pentru a stabili un „calendar de tranziție”, a anunțat luni biroul său de presă. Cu toate acestea, guvernul interimar „rămâne o mafie”, a insistat lidera opoziției în timpul unei întâlniri online cu presa columbiană.

Rolul lui Machado în era post-Maduro rămâne neclar. Donald Trump a afirmat inițial că nu este calificată să conducă țara, dar și-a îndulcit poziția când ea i-a înmânat simbolic medalia Premiului Nobel pentru Pace la mijlocul lunii ianuarie. „Suntem în discuții cu ea și am putea să o implicăm într-un fel. Mi-ar plăcea foarte mult să pot face asta”, a declarat președintele SUA după întâlnirea lor.

Donald Trump urma să se întâlnească marți cu președintele columbian Gustavo Petro, un lider de stânga cu care Machado refuză să vorbească, cerându-i să ia poziție împotriva chavismului. Cu toate acestea, lidera opoziției, căreia i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale din 2024 și care locuiește în Statele Unite din decembrie, nu a exclus o vizită la Bogotá înainte de întoarcerea sa în Columbia, a cărei dată rămâne încă necunoscută.

La rândul ei, Delcy Rodriguez și-a arătat bunăvoința față de Donald Trump printr-o reformă a legii petrolului și anunțând o amnistie generală. Dar luni, a numit-o pe Daniella Cabello, fiica puternicului ministru de Interne Diosdado Cabello, în funcția de ministru al Turismului. Statele Unite au pus o recompensă de 25 de milioane de dolari (21 de milioane de euro) pe capul lui Cabello.

Noua ministră a Turismului a fost sancționată de Trezoreria SUA în 2024, fiind acuzată că a susținut ordinele lui Maduro de a „reprima societatea civilă”. În același an, ea fusese numită de Maduro în funcția de directoare a agenției de promovare a exporturilor din Venezuela și a unei organizații de promovare a turismului.

Diosdado Cabello întruchipează aripa radicală a chavismului, o doctrină inspirată de socialism, fondată de regretatul președinte Hugo Chavez. Este considerat unul dintre cei mai puternici lideri din țară, iar promovarea fiicei sale indică faptul că acest lucru nu s-a schimbat.

