Avortul nu mai este un drept federal în Statele Unite după decizia Curții Supreme, din 24 iunie, de a pasa Statelor sarcina de a legifera în această chestiune, scrie Le Monde.

După punerea în cauză la nivel federal a dreptului la întreruperea voluntară a sarcinii (avort) de către Curtea Supremă Americană, mai multe state își organizează răspunsul. Senatul statului New York a adoptat vinerea trecută "un amendament pentru a codifica în Constituție drepturile la avort și contracepție", potrivit unui comunicat de presă al acestei adunări care se află la Albany.

Senatul celui de-al patrulea stat ca populație din țară, cu o majoritate democrată, a adoptat amendamentul cu 49 de voturi pentru și 14 împotrivă. Republicanii au fost împărțiți în privința textului pe care șase dintre ei l-au aprobat în cele din urmă.

Acest text, care va mai trebui votat de cealaltă cameră a Congresului local, Adunarea, apoi adoptat prin referendum popular înainte de a intra în vigoare cel mai devreme în 2024, prevede și protecția drepturilor legate de "gen, dizabilitate, orientare sexuală, naționalitate, comunitate sau vârstă".

Gravarea dreptului la avort în marmură în constituțiile statelor americane a început înainte de hotărârea șoc a Curții Supreme din 24 iunie, care a pus capăt garanției legale federale a avortului la nivel național.

O duzină de state "progresiste" care se erijează în "sanctuarele" avortului, în special în nord-estul și vestul Statelor Unite – Vermont, Maryland, California, Washington – au făcut deja acest lucru sau se pregătesc să o facă.

"Refuzăm să stăm cu mâinile în brațe în timp ce Curtea Supremă atacă drepturile new-yorkezilor", a scris pe Twitter d-na Kathy Hochul, guvernatorul statului New York, în cursul zilei.

"Revirimentul cu privire la legea Roe vs. Wade este o dovadă clară că statul New York trebuie să continue să fie în fruntea națiunii în protejarea femeilor și a drepturilor individuale", a declarat Andrea Stewart-Cousins, șefa majorității democrate din Senatul New York, citată în comunicatul de presă.

"Este un mare pas înainte pentru statul nostru, în timp ce alții dau înapoi, și o poziție importantă împotriva atacurilor Curții Supreme la adresa drepturilor noastre", a adăugat ea.

Jurisprudența Roe vs. Wade, care din 1973 stabilise dreptul la avort peste tot în Statele Unite, a fost anulată de o Curte Supremă acum hotărât conservatoare, după numirile judecătorilor conservatori decise de fostul președinte Donald Trump. Acum, rămâne la latitudinea celor cincizeci de state americane să decidă asupra avortului. Jumătate dintre ele, potrivit Institutului Guttmacher – în special în sud și centrul republican, conservator și religios – l-au interzis deja sau iau în considerare să o facă.

