Premierul Giorgia Meloni poate fi o punte între America și Europa, relatează publicația italiană „Il Fatto Quotidiano”, trecând în revistă afirmațiile de dincolo de Atlantic ale lui Steve Bannon, lider al mișcării trumpiene Make America Great Again.

Meloni ar putea realiza această performanță „dacă rămâne fidelă convingerilor sale fundamentale”, adică dacă va reveni de la atlantismul demonstrat în prima fază a mandatului ei, cu democratul Joe Biden la Casa Albă, a spus teoreticianul suveranist internațional Steve Bannon, strateg al campaniei electorale din 2016 a lui Donald Trump, într-un interviu acordat cotidianului „Corriere della Sera”. Astăzi, după ce a petrecut patru luni într-o închisoare federală cu securitate redusă pentru sfidarea Congresului în contextul anchetei asupra atacului de la Capitol Hill din 6 ianuarie 2021, Bannon conduce brațul mediatic al mișcării trumpiene Make America Great Again (MAGA) și găzduiește un podcast numit „War Room”.

În interviu Bannon reiterează principiile izolaționiste ale mișcării MAGA: „Nu avem nevoie de ajutor de la nimeni din Europa. Populiștii au preluat această țară, Trump este un mare lider și sunt sigur că va fi mărinimos, dar mișcarea MAGA, care este mai la dreapta decât Trump, va spune că Europa nu a făcut nimic pentru Statele Unite. V-am salvat în Primul și al Doilea Război Mondial, în Războiul Rece și în Ucraina. Ajunge”.

Întrebat despre rolul Giorgiei Meloni și al guvernului de dreapta italian, Bannon pare destul de critic la adresa premierului: „Avem un model, America First: readucerea securității economice și a ocupării forței de muncă în țară. Dacă vreți un partener, OK, altfel e bine oricum. Mișcarea MAGA nu are nevoie de un pod, pentru că Le Pen, Farage și Orbán sunt alături de noi. I-aș recomanda lui Meloni: fii ceea ce erai când Frații Italiei erau la 3%". Pentru Bannon, întorsătura "atlantică" în politica externă a șefei Fraților Italiei este prea moderată și apropiată de un „realpolitik” democratic. Din acest motiv fostul strateg al lui Trump respinge fără îndoială ipoteza Romei ca „punte” între Washington și Europa.

Bannon spune că „mulți din mișcarea MAGA cred că Meloni aproape s-a transformat într-o Nikki Haley. Ea a fost printre cei mai mari susținători ai continuării războiului în Ucraina. Dar Italia nu a făcut suficient pentru a menține Canalul de Suez deschis pentru comerț: printre grupurile tactice de portavioane de acolo, cred că există o singură corvetă italiană. Oricum, cred că atitudinea ei se va schimba odată cu venirea președintelui Trump, care o va convinge” să-și schimbe poziția față de scenariul ucrainean.

„Trump va spune că vrea pace în Ucraina. Este clar că vrea să pună capăt acestei semi-obsesii de a împinge NATO aproape pe teritoriul Rusiei. El nu o va susține, dar Meloni a făcut-o, a cedat jocului”, a mai spus Bannon. „Este destul de evident că a pariat că Trump nu se va întoarce niciodată. Pariul a fost greșit, nu a dat roade. Acum că Trump s-a întors, mișcarea MAGA este mai puternică ca niciodată și vom prelua aparatul de securitate națională și de politică externă”.

Legat de politica economică, Bannon confirmă îngrijorările europene cu privire la politica taxelor vamale pe care dorește să o introducă noul președinte ales. „Da, europenii au dreptate să fie îngrijorați. Nu vom plăti pentru apărarea voastră în timp ce vă lăsăm să ne atacați cu tranzacții comerciale dezechilibrate. Da, vin tarifele, va trebui să plătiți pentru a avea acces pe piața din SUA. Nu mai este gratis, piața liberă s-a terminat, pentru că Europa a abuzat de noi, așa cum au făcut și ceilalți aliați”.

Bannon informează că nu a avut niciun contact cu Salvini: „M-am angajat 100% să-l ajut pe Trump să se întoarcă la Casa Albă: 20 de ore pe zi timp de 4 ani, fără o zi liberă, cu excepția cazului în care eram în închisoare”. Pentru el, bătălia pentru preluarea puterii lui Trump a început deja și nu așteaptă inaugurarea oficială din 20 ianuarie 2025. „Nu putem aștepta ca Trump să preia mandatul: bătălia pentru controlul guvernului are loc chiar acum: la Cameră, la Senat, în Statul administrativ, la Apărare, judecătorii”, a declarat el pentru „Corriere della Sera”. Prioritatea MAGA este „deconstrucția Statului administrativ” și datoria publică, „principala amenințare la adresa securității naționale”.

Sursa: Rador Radio România