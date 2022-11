Statele NATO furnizează Ucrainei un ajutor fără precedent și vor continua să o facă, a declarat marți, la București, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, la sosirea la reuniunea miniștrilor aliați de externe.

Vladimir Putin eșuează în Ucraina și "răspunde cu și mai multă brutalitate, atacând infrastructura de gaz, liniile electrice și încercând să îi priveze pe ucraineni de utilități: apă, electricitate, lumină și încălzire. De aceea trebuie să sprijinim Ucraina, pentru că ceea ce vedem în momentul de față este faptul că președintele Putin încearcă să folosească iarna ca o armă de război, lucru care provoacă suferințe mari poporului ucrainean", a declarat Jens Stoltenberg.

"Aliații NATO furnizează ajutor fără precedent și vor continua să facă asta, inclusiv pentru reconstruirea infrastructurii de gaz și infrastructurii electrice. Vom continua să distribuim și elemente de apărare antiaeriană solide'', a mai spus Stoltenberg.

Jens Stoltenberg a declarat, răspunzând unei întrebări, că se așteaptă ca aliații să transmită de la București mesajul că trebuie "să facă mai mult" pentru a ajuta Ucraina.

El a mai spus că, prin primirea Macedoniei de Nord și Muntenegrului, și acum a Finlandei și Suediei, NATO și-a respectat promisiunea făcută la summitul de la București din 2008 potrivit căreia ușa Alianței e deschisă.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei, Stoltenberg se așteaptă ca aliații să-și reitereze poziția susținută până acum, și anume că această țară va deveni membră a Alianței.



Șeful NATO a mai precizat că aliații se vor întâlni miercuri și cu miniștrii de externe din Georgia, R. Moldova și Bosnia-Herzegovina pentru a-și exprima sprijinul pentru aceste țări.

În același timp, NATO a adoptat decizii importante pentru consolidarea Flancului estic, inclusiv în România și în regiunea Mării Negre: ''După invazia Ucrainei de către Rusia, am dublat numărul de grupuri de luptă (de la 4 la 8), inclusiv cel de aici, din România, condus de către Franța. Am crescut prezența noastră pe teren, avem o prezență sporită în aer, am avut un exercițiu de apărare antiaeriană puternică în România, cu trupe spaniole, turcești, avioane americane, de asemenea, dar și cu avioane franceze, de pe portavionul Charles de Gaulle", a subliniat Stoltenberg.

El a mai precizat că la reuniunea de la București se va discuta și despre provocările Chinei la adresa "securității noastre, valorilor noastre și economiei noastre".