Statele Unite au atacat luni trei nave care „navigau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, potrivit armatei SUA, care a raportat moartea a opt „narcoteroriști” în cadrul operațiunilor.

„France 24” (Franța) informează că numărul morților în urma atacurilor americane din Oceanul Pacific continuă să crească. Luni, 15 decembrie, Statele Unite au țintit trei nave suspectate de Washington de trafic de droguri, ucigând opt persoane.

„Serviciile de informații au confirmat că aceste nave tranzitau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pe X, într-o postare însoțită de un videoclip care arată atacurile asupra navelor pe mare. „Un total de opt narcoteroriști de sex masculin au fost uciși” în aceste operațiuni, a adăugat armata.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a cel puțin 26 de nave acuzate de trafic de droguri în Caraibe sau în Pacificul de Est, ucigând cel puțin 95 de persoane, fără a furniza dovezi că aceste nave au fost implicate în traficul de droguri, ceea ce i-a determinat pe experți și ONU să pună la îndoială legalitatea operațiunilor.

Mare desfășurare militară americană

Statele Unite și-au consolidat semnificativ prezența militară în Marea Caraibelor din august, aparent în numele combaterii traficului de droguri. Aceasta include desfășurarea celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

Administrația președintelui american, Donald Trump, îl acuză pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, că ar conduce o vastă rețea de trafic de droguri, o acuzație pe care Maduro o neagă categoric, susținând că Washingtonul încearcă să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul venezuelean.

Legalitatea atacurilor americane în apele străine sau internaționale împotriva unor suspecți care nu au fost interceptați sau interogați este un subiect de dezbatere.

ONG Human Rights Watch (HRW) a îndemnat partenerii Statelor Unite la începutul lunii decembrie să condamne atacurile „ilegale” asupra ambarcațiunilor aparținând unor presupuși traficanți de droguri.

„În conformitate cu dreptul internațional, utilizarea intenționată a forței letale este permisă doar ca ultimă soluție împotriva unei persoane care reprezintă o amenințare iminentă la adresa vieții”, a subliniat pentru AFP, în octombrie, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

Sursa: Rador Radio România