Grupul italian ENI se numără printre cele cinci companii autorizate de Administrația Trump să exploateze și să rafineze petrolul și gazele din Venezuela, precum și să furnizeze bunuri, servicii sau tehnologii uzinelor care le gestionează.

Totodată, Statele Unite au autorizat companiile britanice Shell și BP, compania spaniolă Repsol și compania americană Chevron să își reia operațiunile în țara sud-americană, notează „Euronews” (Italia).

Documentul scurt publicat de Office of Foreign Assets Control (OFAC) nu autorizează, însă, eliberarea niciunui activ deținut de guvernul venezuelean, după decenii de expropriere de către guvernul chavist. Nici nu autorizează companiile să efectueze tranzacții economice care implică nave supuse sancțiunilor legate de Rusia, China, Iran, Coreea de Nord sau Cuba.

Guvernul republican a emis de asemenea o altă licență care permite companiilor din întreaga lume să semneze contracte pentru noi investiții în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela.

Măsura a fost adoptată oficial la sfârșitul unei vizite de 72 de ore în Venezuela a secretarului american pentru Energie, Chris Wright, care s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiei Chevron și cu conducerea politică a lui Chávez, inclusiv cu președintele interimar Delcy Rodríguez.

Trebuie să ne întoarcem în 2001, sub președintele Bill Clinton, pentru a găsi o vizită la Caracas axată pe materii prime și energie a unuia dintre predecesorii Wright.

Rodriguez s-a întâlnit acum o săptămână cu directori de la Repsol și de la compania franceză Maurel & Prom - care nu se află pe lista SUA - la o săptămână după ce Adunarea Națională a aprobat reforma legii hidrocarburilor care facilitează exporturile de țiței din Venezuela.

Compania spaniolă, prezentă în Venezuela din anii 1990, este considerată de ONG-ul InfluenceMap responsabilă pentru 0,23% din emisiile globale de CO2 din 1854 sau, cu alte cuvinte, a 54-a cea mai poluantă companie din istorie.

Sursa: Rador Radio România