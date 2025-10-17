Cu un teritoriu sărac în resurse naturale, Tokyo rămâne în mare măsură dependent de importuri pentru a-și satisface nevoile, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Ignacio Gesteira Alcalde.

În timpul unei întâlniri la Washington, pe 15 octombrie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a solicitat oficial ministrului japonez de Finanțe, Katsunobu Kato, să oprească importurile de produse energetice din Rusia. Cererea vine în contextul în care Statele Unite își sporesc presiunea economică asupra Moscovei, pe fondul războiului din Ucraina, și reprezintă o provocare strategică pentru Japonia, care se bazează în mare măsură pe importurile de energie pentru a-și alimenta economia.

Japonia a importat gaz natural lichefiat (GNL) rusesc în valoare de 3,3 miliarde de euro anul trecut, o creștere de 56% față de anul precedent. Această dependență a continuat în ciuda sancțiunilor internaționale, din cauza necesității de a asigura securitatea energetică a țării, în special în urma închiderii mai multor centrale nucleare după dezastrul de la Fukushima. Ministrul japonez de Finanțe, Katsunobu Kato, a refuzat să comenteze direct solicitarea SUA, reafirmând pur și simplu angajamentul Japoniei față de o „pace dreaptă” în Ucraina și față de eforturile G7 de a limita influența rusă.

Statele Unite și-au extins eforturile către alți cumpărători majori de energie rusească, cum ar fi India, căreia i-au impus tarife de 50% la exporturile cheie ca răspuns la achizițiile continue de petrol rusesc. Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de izolare economică a Rusiei și de reducere a veniturilor din exporturile de energie.

Scott Bessent a mai indicat că el și Katsunobu Kato au discutat și despre „planuri de valorificare a investițiilor strategice ale Japoniei în Statele Unite în cadrul Parteneriatului Comercial și de Investiții SUA-Japonia”. Washingtonul solicită Japoniei să mobilizeze 550 de miliarde de dolari în investiții strategice, ca parte a unui acord care include reduceri tarifare. Japonia, însă, consideră că unele dintre aceste angajamente vor fi canalizate prin împrumuturi și garanții de stat, fapt care a generat discrepanțe cu privire la natura investiției.

Sursa: Rador Radio România