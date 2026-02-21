Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Trump și-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând taxe vamale asupra produselor care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, notează agenția de știri chineză Xinhua.

Potrivit deciziei luate vineri cu o majoritate de șase judecători la trei, președintele american nu poate să justifice aceste taxe vamale printr-o urgență economică.

Donald Trump a criticat vineri furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se „profund dezamăgit” de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, și a anunțat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor.

Companiile și partenerii comerciali ai SUA au cerut mai multă claritate și coerență a politicii comerciale a Washingtonului. Pentru mulți, decizia este mai puțin un final decât o pauză, într-o perioadă prelungită de volatilitate a comerțului mondial.

Hotărârea Curții supreme a SUA nu afectează taxele impuse în sectorul oțelului, aluminiului și industriei auto.

De asemenea, decizia a fost aplaudată de comunitatea politică și de afaceri din SUA, care susține că astfel se atenuează presiunile asupra gospodăriilor și companiilor americane, afectate de costurile mai ridicate ale importurilor.

„Companiile și familiile americane plătesc taxele vamale americane - nu țările străine. Cu această decizie, firmele și familiile americane pot răsufla ușurate”, a scris fostul vicepreședinte american Mike Pence într-o postare pe platforma X.

Neil Bradley, vicepreședinte executiv al Camerei de Comerț a SUA numit decizia „o veste binevenită pentru companii și consumatori”.

Dan Anthony, director general al coaliției „We Pay the Tariffs”, a descris-o ca pe o „victorie minunată a micilor afaceri americane, care au suportat povara copleșitoare a acestor taxe vamale”.

Partenerii comerciali ai SUA, afectați în ultimul an de taxele vamale, au reacționat de asemenea pozitiv.

Într-o postare pe platforma X, Dominic LeBlanc, ministrul Comerțului, responsabil de relația cu SUA, a spus că decizia „consolidează poziția Canadei conform căreia taxele vamale impuse de Statele Unite nu sunt justificate”.

Premierul regiunii canadiene Ontario, Doug Ford, a cerut continuarea eforturilor pentru eliminarea altor taxe care rămân în vigoare, inclusiv cele impuse în sectorul oțelului, aluminiului, silviculturii și industriei auto.

În Europa, oficialii și șefii de companii au salutat decizia dar rămân prudenți, pe fondul incertitudinilor privind comerțul mondial, și subliniază nevoia de claritate.

Uniunea Europeană studiază „cu atenție” decizia Curții supreme americane, care a declarat vineri ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump asupra a numeroase produse importate în SUA.

„Luăm notă de decizie și o analizăm cu atenție”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, afirmând că așteaptă „clarificări” din partea administrației americane „în ceea ce privește măsurile pe care intenționează să le ia drept răspuns la această decizie”. „Companiile de pe cele două coaste ale Atlanticului depind de stabilitate și de previzibilitatea relațiilor comerciale. De aceea continuăm să pledăm în favoarea unor taxe vamale scăzute și a eforturilor pentru reducerea lor”, a adăugat el.

Andy Prendergast, secretarul sindicatului britanic GMB, a declarat pentru BBC că firmele și angajații „au nevoie de certitudini” iar modul în care au fost impuse taxele vamale a creat „haos” și a provocat concedieri.

Piețele bursiere din Statele Unite și din alte regiuni au urcat după anunțarea deciziei, o redresare temperată de temerile legate de incertitudinile privind comerțul mondial.

Totuși, impactul pe termen mai lung rămâne neclar.

Companiile din SUA și de peste hotare au început să solicite rambursarea taxelor de import de peste 133 miliarde de dolari colectate conform legislației de anul trecut privind impunerea taxelor vamale.

Brett Kavanaugh, judecător la Curtea Supremă a SUA, a avertizat că procesul de ramburdare ar putea deveni „o harababură”. „Cred că vor fi litigii în următorii doi ani”, a declarat el, previzionând că luptele din instanțe ar putea dura cinci ani.

Dincolo de problema rambursărilor, partenerii comerciali ai SUA au îndoieli privind viitoarele taxele vamale.

Federația germană de inginerie a avertizat că taxele vamale de 15% impuse importurilor din Uniunea Europeană ar putea fi reactivate, iar adminstrația SUA ar putea anunța și alte restricții comerciale. „Companiile din Germania trebuie să fie pregătite”, a afirmat Volker Treier, de la Camera de Comerț și Industrie a Germaniei.

De asemenea, analiștii avertizează că ar putea reapărea disputele din timpul negocierilor comerciale anterioare.

