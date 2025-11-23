Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a insistat că un plan propus în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina – considerat pe scară largă favorabil Rusiei – a fost „redactat de SUA”, scrie BBC News (Marea Britanie).

Declarațiile vin după ce un grup de senatori a spus că Rubio le-ar fi transmis că proiectul – pe care unul dintre ei a spus că l-ar fi descris ca pe o „listă de dorințe” a Rusiei – nu reflecta poziția Washingtonului.

Rubio s-a distanțat ulterior de aceste afirmații și a spus că planul a provenit de la SUA și a fost „bazat pe contribuții” atât din partea Rusiei, cât și din partea Ucrainei.

Intervenția lui a avut loc în timp ce zbura spre Geneva, Elveția, pentru discuții cu oficiali ucraineni și europeni pe tema planului, pe care președintele SUA, Donald Trump, a cerut ca Kievul să îl accepte rapid.

Aliații europeni ai Ucrainei au respins punctele majore din proiect, care nu a fost făcut public, dar ale cărui detalii au fost larg divulgate.

Planul include ca Ucraina să fie de acord să își retragă trupele din zonele estice pe care Rusia nu a reușit să le cucerească prin forță și să limiteze dimensiunea forțelor sale armate.

Sâmbătă, senatorul republican Mike Rounds a spus că Rubio le-a transmis unui grup de parlamentari că proiectul nu reprezenta politica SUA.

El a declarat la Forumul de Securitate de la Halifax: „Ceea ce ne-a spus [Rubio] a fost că aceasta nu era propunerea americană”.

Rounds a spus că i s-a garantat că planul a fost prezentat lui Steve Witkoff, care acționează ca trimis diplomatic al lui Trump în străinătate, de către „cineva… care reprezenta Rusia”. Senatorul a continuat: „Nu este recomandarea noastră. Nu este planul nostru de pace.”

La scurt timp după, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a spus că relatarea lui Rounds despre discuția cu Rubio era „în mod evident falsă”.

El a scris pe X: „Așa cum secretarul Rubio și întreaga administrație au susținut constant, acest plan a fost redactat de Statele Unite, cu contribuții atât din partea rușilor, cât și a ucrainenilor.”

Rubio a postat apoi personal: „Propunerea de pace a fost redactată de SUA. Este bazată pe contribuții din partea Rusiei. Dar se bazează și pe contribuții anterioare și actuale din partea Ucrainei.”

Sâmbătă, Trump – care a făcut din obținerea unui acord pentru a pune capăt conflictului un obiectiv central al politicii externe în al doilea mandat – a spus că planul nu reprezintă o „ofertă finală” pentru Ucraina, după ce anterior afirmase că președintele Volodimir Zelenski „va trebui” să-l accepte.

Într-o postare pe X, sâmbătă, vicepreședintele JD Vance a spus că criticile la adresa planului „fie nu înțeleg cadrul, fie deformează o realitate critică de pe teren”.

„Există fantezia că, dacă dăm mai mulți bani, mai multe arme sau mai multe sancțiuni, victoria este aproape”, a spus el, adăugând că pacea nu va fi făcută de „politicieni care trăiesc într-o lume de fantezie”.

Când detaliile planului în 28 de puncte au apărut prima dată, Zelenski a avertizat că țara sa se confruntă cu „unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră” din cauza presiunilor SUA de a-l accepta, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a spus că acesta ar putea constitui „baza” unui acord.

Trump le-a dat anterior ucrainenilor termen până joi să aprobe propunerea, deși a spus că termenul poate fi extins dacă discuțiile avansează.

Atât Rubio, cât și Witkoff vor participa la întâlnirea de la Geneva de duminică, alături de oficiali din securitatea Marii Britanii, Franței și Germaniei, precum și din Ucraina.

Aliații Ucrainei au respins deja public planul, afirmând într-o declarație comună emisă la summitul G20 din Africa de Sud că acesta „ar lăsa Ucraina vulnerabilă la atac”.

Ei au spus că planul conține elemente „esențiale pentru o pace justă și durabilă”, dar că „ar necesita muncă suplimentară”, menționând îngrijorări privind modificarea granițelor și limitarea armatei ucrainene.

Declarația a fost semnată de liderii din Canada, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Țările de Jos, Spania, Marea Britanie, Germania și Norvegia. Doi oficiali europeni de rang înalt au fost, de asemenea, printre semnatari.

Vorbind la reuniunea de la Johannesburg, președintele francez Emmanuel Macron a spus că planul „nu poate fi doar o propunere americană”, adăugând că orice acord trebuie să garanteze securitatea pentru „toți europenii”.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „suntem încă destul de departe de un rezultat bun pentru toată lumea”.

Între timp, premierul britanic Sir Keir Starmer a discutat cu Zelenski și cu Trump sâmbătă. Downing Street a spus că acesta l-a informat pe președintele american despre discuțiile europene privind planul.

Rusia a lansat o invazie la scară largă în februarie 2022, după care Ucraina a devenit puternic dependentă de armele produse în SUA.

În forma actuală, planul ar impune retragerea trupelor ucrainene din partea regiunii estice Donețk pe care o controlează și acceptarea controlului de facto rusesc asupra Donețkului, precum și asupra regiunii învecinate Luhansk și a peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014.

Planul include, de asemenea, înghețarea granițelor regiunilor sudice Herson și Zaporojie de-a lungul liniilor actuale de front. Ambele sunt ocupate parțial de Rusia.

Kievul ar primi „garanții de securitate fiabile”, spune planul, deși nu au fost oferite detalii. Documentul menționează că „se așteaptă” ca Rusia să nu-și invadeze vecinii și ca NATO să nu se mai extindă.

Sâmbătă, Zelenski a anunțat că șeful administrației sale, Andrii Iermak, va conduce echipa de negociere a Ucrainei pentru discuțiile viitoare privind un acord de pace, inclusiv orice discuții care ar putea implica Rusia.

„Reprezentanții noștri știu cum să apere interesele naționale ale Ucrainei și exact ce trebuie făcut pentru a împiedica Rusia să lanseze o a treia invazie, un alt atac asupra Ucrainei”, a spus președintele într-un mesaj video postat pe rețelele sociale.