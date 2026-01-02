Agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE) a demarat o amplă campanie de recrutare, descrisă intern drept una „de timp de război”, cu un buget estimat la 100 de milioane de dolari pe parcursul unui an, relatează „The Washington Post” (SUA).

Prin această campanie, autoritățile americane încearcă să angajeze mii de noi ofițeri și angajați de sprijin.

Potrivit „The Washington Post”, campania face parte din eforturile administrației Trump de a extinde masiv operațiunile de deportare, iar mesajele de recrutare prezintă activitatea ICE ca pe o misiune patriotică de apărare a țării, folosind un limbaj și imagini inspirate din retorica militară.

Reclamele sunt direcționate în special către susținători ai dreptului de port armă, veterani, public conservator și persoane interesate de domeniul securității, fiind difuzate la evenimente precum expoziții de arme, în apropierea bazelor militare sau prin intermediul platformelor online conservatoare, utilizând tehnici de geo-targeting și colaborări cu influenceri, notează „The Washington Post”.

Tonul agresiv al campaniei a atras însă critici din partea foștilor oficiali și a organizațiilor pentru drepturile civile, care avertizează că prezentarea imigrației drept o amenințare existențială ar putea încuraja o cultură excesiv de combativă în interiorul agenției și ar putea atrage candidați nepotriviți pentru munca de aplicare a legii.

Conform datelor citate, campania a generat deja peste 220.000 de aplicații, iar ICE a transmis aproximativ 18.000 de oferte de angajare, însă strategia rămâne una controversată, fiind acuzată de unii critici că se apropie de propaganda de stat și că exploatează frica publică în scopuri politice.