Un ofițer al Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) a împușcat mortal miercuri o șoferiță din Minneapolis, în timpul unui raid antimigrație. Oficialii federali au spus că a fost un act de autoapărare, primarul spune că a fost un gest inutil.

Femeia în vârstă de 37 de ani a fost împușcată în cap în fața unui membru al familiei, într-un cartier rezidențial din sudul orașului Minneapolis, relatează AP.

Incidentul a fost înregistrat de martori și a atras rapid o mulțime mare de protestatari furioși. Seara, sute de persoane au participat la un priveghi, unde oamenii au fost indemnați să reziste forțelor de ordine care caută imigranți.

Femeia, Renee Nicole Macklin Good, avea un copil în vârstă de 6 ani, a declarat mama ei pentru Minnesota Star Tribune. Macklin Good se descria pe rețelele de socializare ca fiind ”poetă, scriitoare, soție și mamă” din Colorado.

Videoclipuri filmate de martori din diferite puncte de observație și postate pe rețelele de socializare arată un ofițer apropiindu-se de un SUV oprit la mijlocul drumului, cerându-i șoferului să deschidă portiera. Femeia a încercat să plece, iar un alt ofițer ICE care stă în fața vehiculului își scoate arma și trage imediat cel puțin două focuri de la mică distanță.

Nu se știe momentan dacă femeia a avut sau nu interacțiuni cu ofițerii ICE înainte de începutul filmărilor.



Secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a descris incidentul drept un ”act de terorism intern” comis împotriva ofițerilor ICE de către o femeie care ”a încercat să-i calce cu mașina. Un ofițer de-al nostru a acționat rapid și defensiv, împușcând-o, pentru a se proteja pe sine și pe oamenii din jurul său”.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele Donald Trump a făcut acuzații similare împotriva femeii și a apărat activitatea ICE.

Noem a susținut că femeia făcea parte dintr-o ”gloată de agitatori”. Ea a spus că ofițerul care a tras cu arma a fost lovit de un șofer anti-ICE în iunie.

”Orice pierdere de vieți omenești este o tragedie și cred că toți putem fi de acord că, în această situație, ar fi putut fi prevenită”, a spus Noem, adăugând că FBI-ul va investiga cazul.



Însă primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a criticat versiunea lui Noem despre cele și a criticat desfășurarea a peste 2.000 de ofițeri în orașele Minneapolis și St. Paul, parte a represiunii împotriva imigrației.



”Ceea ce fac ei nu este să ofere siguranță în America. Ceea ce fac este să provoace haos și neîncredere”, a spus Frey, cerându-le agenților federali să plece. ”Dezbină familii. Seamănă haos pe străzile noastre și, în acest caz, ucid oameni, la propriu”.

”Deja încearcă să prezinte asta ca pe o acțiune de autoapărare”, a spus primarul.

Cele două orașe din Minnesota sunt în alertă de când DHS a anunțat marți operațiunea, lansată în urma unor de acuzații de fraudă care implică rezidenți somalezi. Noem a declarat că au efectuat deja ”sute și sute” de arestări.



O mulțime mare de protestatari s-a adunat la fața locului după împușcături și au scandat ”ICE, afară din Minnesota”.

Guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, a declarat că este pregătit să desfășoare Garda Națională. El a spus că este indignat de atacul armat, dar a cerut oamenilor să mențină protestele pașnice.

”Vor un spectacol. Nu le putem oferi asta”, a spus guvernatorul.



Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a descris pe scurt atacul armat reporterilor, dar, spre deosebire de oficialii federali, nu a dat nicio indicație că șoferul încerca să rănească pe cineva.



