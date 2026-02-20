Statele Unite ale Americii desfășoară masiv în Golful Persic avioane de război și nave, anticipând un posibil conflict cu Iranul. Casa Albă nu a decis încă dacă va ataca, însă războiul pare iminent, opinează „Euronews” (Italia).

Un atac american asupra Iranului pare iminent și potrivit mai multor agenții media americane, ar putea avea loc chiar în acest weekend.

Washingtonul își adună avioanele de război și navele în Orientul Mijlociu, iar opțiunea militară ar putea începe chiar de sâmbătă.

Casa Albă a precizat clar că nu a decis încă dacă va interveni militar împotriva regimului de la Teheran, dar purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a reiterat în repetate rânduri că opțiunea este pe masă și că există „multe motive” pentru a lua în considerare un atac.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran privind programele nucleare și de rachete balistice ale Teheranului s-ar putea încheia cu un eșec, caz în care Washingtonul s-ar baza pe acțiuni militare.

Între timp, Statele Unite trimit forțe masive în regiune, Wall Street Journal raportând cea mai mare forță aeriană trimisă în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003.

Numărul și tipul sistemelor militare trimise de Washington în Orientul Mijlociu sugerează și că țara se pregătește pentru un conflict prelungit cu Iranul.

Președintele american Donald Trump a descris forțele aeriene și navale trimise în regiune drept „o armată masivă”. Aceasta fiind formată din portavionul USS Abraham Lincoln, însoțit de trei nave de război echipate cu rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Aceleași rachete au fost folosite în timpul conflictului de 12 zile din iunie 2025, când Statele Unite au atacat instalațiile nucleare iraniene din Natanz și Isfahan.

USS Abraham Lincoln poate lansa avioane de vânătoare stealth F-35, invizibile radarului, și avioane supersonice F/A-18.

De asemenea, Washingtonul a trimis în Golful Persic un al doilea portavion: USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, însoțit de trei distrugătoare. Flota a fost mutată din Caraibe, unde fusese desfășurată în ianuarie, pentru operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro.

Portavionul este situat în apropierea Strâmtorii Gibraltar, nu departe de coasta Marocului, și se așteaptă să ajungă în Orientul Mijlociu în câteva zile.

În Golf au fost desfășurate alte două distrugătoare, numărul total de distrugătoare din regiune ajungând astfel la 13.

Forțele aeriene sunt concentrate la baza americană din Iordania

Forțele aeriene americane au fost desfășurate în principal la baza Muwaffaq Salti din Iordania, potrivit unei analize a New York Times. În ultima lună au sosit cel puțin treizeci de avioane de război, pe lângă avioane de război electronic și drone MQ-9 Reaper utilizate pentru operațiuni de supraveghere și atac.

Împreună cu sistemele de atac, s-a mutat și lanțul logistic care le însoțește. Muniții și baterii antiaeriene au fost trimise în masă din Statele Unite către diverse baze din Orientul Mijlociu și Europa. De asemenea, avioane cisternă și aeronave de realimentare, inclusiv mai multe aeronave KC-46A Pegasus, au plecat din Statele Unite pentru a sprijini o posibilă operațiune de atac.

Între timp, sistemele de apărare aeriană de la bazele militare din regiune, care găzduiesc aproximativ 40.000 de soldați americani, au fost consolidate cu mai multe rachete Patriot și THAAD.

Aceste sisteme se adaugă celor deja prezente în bazele americane din Orientul Mijlociu, care constau în mai multe escadrile de avioane de vânătoare, avioane de atac și drone de atac și informații.

Germania și-a retras trupele din Irak ca măsură de precauție

Pe măsură ce tensiunile cresc, forțele armate germane și-au redus la minimum prezența în Irak. Miercuri, mai mulți soldați au fost transferați din Erbil, în nordul Irakului, în Iordania pentru a reduce la minimum personalul neesențial în cazul unui conflict în Iran.

Bundeswehr își redusese deja prezența în Erbil la începutul lunii februarie. „Prioritatea noastră principală este mereu siguranța soldaților noștri”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor armate germane.

