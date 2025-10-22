Oficialii americani își exprimă îngrijorarea tot mai mare că prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea încălca acordul cu Gaza, mediat de SUA, potrivit „New York Times”, citat de „La Stampa” (Italia).

Publicația americană a citat mai mulți funcționari anonimi ai Administrației Trump, care au declarat că există îngrijorare în cadrul guvernului că Netanyahu ar putea abandona acordul. Strategia actuală, potrivit surselor, este ca J.D. Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner să încerce să-l împiedice pe Netanyahu să reia un atac general asupra Hamas. Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului după izbucnirile repetate de violență din ultimele zile, dar ambele părți au susținut că își mențin angajamentul de a menține armistițiul.

Vicepreședintele american J.D. Vance a aterizat pe Aeroportul „Ben Gurion” din Tel Aviv pentru a-și începe vizita de două zile în Israel. Potrivit presei locale, Vance urmează să călătorească în partea de sud a țării, la sediul forței nou formate, susținute de SUA, pentru a supraveghea implementarea armistițiului în Gaza. Mâine, Vance se va întâlni cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu președintele Isaac Herzog la Ierusalim.

Vicepreședintele american J.D. Vance a sosit în Israel pentru a susține armistițiul în Gaza. Vizita lui Vance vine după sosirea a doi înalți reprezentanți ai Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner. Este prevăzut ca Vance să rămână în regiune până joi. Însoțit de soția sa, Usha Vance, vicepreședintele american se va întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, va susține o conferință de presă la Ierusalim marți seară și este posibil să se întâlnească cu familiile ostaticilor ale căror cadavre sunt încă ținute în Gaza și cu ostaticii vii eliberați de Hamas, săptămâna trecută.

Momentan, Trump consideră că liderii Hamas sunt dispuși să continue negocierile cu bună-credință și că atacul asupra soldaților israelieni a fost efectuat de un grup marginal din cadrul grupării, potrivit unei surse de la Casa Albă. Trump a contestat afirmațiile israeliene conform cărora Hamas ar fi încălcat acordul. Luni, președintele SUA a caracterizat luptele actuale din Gaza drept o „rebeliune” în cadrul Hamas, care nu este reprezentativă pentru conducerea organizației. Trump a declarat că unii luptători Hamas „au devenit foarte turbulenți”, dar că, dacă violența continuă, Statele Unite vor permite Israelului să elimine violent organizația. În plus, potrivit „New York Times”, în efortul de a localiza cadavrele, Statele Unite colaborează cu Turcia pentru a aduce în Gaza o echipă specializată în recuperarea cadavrelor pentru a încerca să localizeze cadavrele ostaticilor care sunt încă dispăruți.

„Am salutat anunțul președintelui SUA privind încetarea focului în Gaza și începerea primei faze, care include eliberarea ostaticilor și prizonierilor, intrarea ajutoarelor umanitare gestionate de ONU și retragerea forțelor de ocupație pe liniile convenite”, a declarat președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, într-un interviu acordat „Corriere della Sera”. „Statul Palestina este autoritatea suverană asupra Gazei”, a adăugat el. „Prin urmare, este esențial să se restabilească legătura cu Cisiordania prin legi, instituții și guvernare, prin intermediul Comitetului Administrativ de Tranziție și al forțelor de securitate legitime. Am convenit asupra prezenței temporare a unei forțe internaționale arabe de stabilizare, mandatată de Consiliul de Securitate al ONU. Și salutăm rolul Italiei”. La ce lucrați? „La construirea unui stat modern, democratic și nemilitarizat”, a continuat președintele AP, „la organizarea de alegeri prezidențiale și parlamentare în termen de un an de la sfârșitul războiului și la pregătirea unei constituții provizorii, care va fi anunțată în lunile următoare. De asemenea, lucrăm la două proiecte de lege privind legea electorală și partidele politice”. „Există o cerere internațională de dezarmare pe care Hamas a aprobat-o”, a continuat. „Mai mult, aceștia nu trebuie să aibă niciun rol în guvernarea Gazei: armele lor trebuie predate. Hamas are încă oportunitatea de a se transforma într-un partid politic dacă adoptă principiile OEP - care recunoaște Israelul - își respectă angajamentele internaționale și susține soluția cu două state”. „Soluția cu două state”, a continuat, „rămâne singura opțiune pentru a garanta pacea, securitatea și stabilitatea în întreaga regiune. După implementarea primei faze a planului, voi solicita, de asemenea, guvernului italian să recunoască Statul Palestina”. „Palestina și Italia se bucură de relații solide. Țara dumneavoastră”, continuă el, „a jucat un rol important în calitate de președinte al unuia dintre grupurile de lucru ale Conferinței Internaționale, în implementarea acordului privind trecerile de frontieră și în instruirea poliției și forțelor de securitate palestiniene. Contribuția umanitară pentru bărbații și femeile din Gaza a fost, de asemenea, neprețuită”. Există o șansă pentru pace? „Cred că drumul către pace este acum mai deschis ca niciodată, astfel încât Israelul și Palestina să poată trăi împreună în siguranță”, a concluzionat Abbas.

