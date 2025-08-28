Statele Unite sunt dispuse să ofere informații și supraveghere pe front, să participe la un scut aerian european și la o zonă de interdicție aeriană pentru Ucraina postbelică, relatează „Financial Times”.

Agenția italiană de presă ANSA spune că planul capitalelor occidentale ar include o zonă demilitarizată, probabil patrulată de forțe de menținere a păcii neutre dintr-o țară terță, convenită de Kiev și Moscova. În spate, ar exista o frontieră mult mai robustă, apărată de trupe ucrainene înarmate și antrenate de NATO. Mai în profunzime, ca o a treia linie de apărare, ar exista o forță de descurajare condusă de Europa.

Înalți funcționari americani, relatează FT, citând oficiali europeni și ucraineni, le-au spus omologilor lor europeni în numeroase discuții că Washingtonul ar fi pregătit să contribuie cu „facilitatori strategici”, inclusiv resurse de informații, supraveghere și recunoaștere, comandă și control și apărare aeriană, pentru a sprijini orice desfășurare condusă de Europa pe teren. O așa-numită coaliție a celor dispuși, condusă de Regatul Unit și Franța, a promis să protejeze Ucraina postbelică de viitoarea agresiune rusă. Însă, oficialii europeni au recunoscut în privat că orice desfășurare de forțe ar putea avea loc doar cu sprijinul SUA pentru a permite, supraveghea și proteja trupele europene.

Washingtonul furnizează deja Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot, dar sprijinul postbelic ar include aeronave americane, logistică și radar terestru pentru a sprijini și a permite o no fly-zone impusă de Europa și un scut aerian pentru Kiev. În orice acord de pace, capacitățile superioare de informații, supraveghere și comandă și control ale SUA ar permite monitorizarea prin satelit a unui armistițiu și o coordonare eficientă a forțelor occidentale din țară. Oferta americană, care a apărut în ultimele zile în cadrul unei serii de întâlniri între oficiali din domeniul securității naționale și lideri militari din Statele Unite și din principalele țări europene, este condiționată de angajamentul capitalelor europene de a desfășura zeci de mii de soldați în Ucraina, au declarat surse FT.

Statele Unite rămân împotriva desfășurării propriilor trupe în Ucraina, au adăugat sursele. Alți membri ai Administrației Trump, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, sunt sceptici cu privire la orice participare la garanțiile postbelice, temându-se că acest lucru ar putea trage SUA într-un viitor conflict. Andri Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean, a confirmat ulterior dezvăluirile FT și a spus că fiecare țară din coaliție va contribui diferit, „și, în cele din urmă, imaginea va fi un amestec de sprijin militar, politic și economic”. Discuțiile s-au concentrat pe patru sau cinci brigăzi europene „pe teren, furnizate de coaliția celor dispuși, plus «facilitatori strategici» din SUA”, a spus Yermak, adăugând că aceasta marchează „o schimbare majoră față de primăvara trecută”.

Sursa: Rador Radio România