Provocarea cu care se confruntă Statele Unite în următoarele decenii este cea din regiunea Indo-Pacifică, au explicat liderii administrației Trump cu fiecare ocazie, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Acest principiu este esențial pentru cel de-al doilea mandat al magnatului, atât de mult încât a fost consemnat în Noua Doctrină Strategică publicată pe 4 decembrie. Acest context include vânzarea de arme de 11 miliarde de dolari către Taiwan anunțată de Taipei, care așteaptă acum aprobarea Congresului. Acesta este al doilea acord de acest fel de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Primul pachet, anunțat chiar în noiembrie, este evaluat la 330 de milioane de dolari și constă în „componente, piese de schimb și accesorii non-standard, precum și sprijin pentru repararea și returnarea avioanelor F-16, C-130 și a avioanelor de luptă indigene de apărare (IDF)”.

Comanda actuală reprezintă un salt în calitate și amploare, începând cu 82 de Himar (sisteme de rachete de artilerie cu mobilitate ridicată), parte a unui pachet evaluat la peste 4 miliarde de dolari care include 420 de ATACM (sisteme de rachete tactice ale armatei) și 60 de sisteme de obuze autopropulsate, împreună cu echipamentele aferente. De asemenea, include software militar, rachete Javelin și TOW, piese de schimb pentru elicoptere și kituri de recondiționare pentru rachete Harpoon.

Dimensiunea posibilă a acordului se apropie de valoarea de 18 miliarde de dolari în livrări convenită cu Taipei de George W. Bush în 2001, deși cifra a fost ulterior redusă în timpul negocierilor comerciale. Acordul anunțat în ultimele ore ar fi, prin urmare, cea mai mare vânzare individuală de arme către insulă, depășind recorduri anterioare precum vânzarea de 8 miliarde de dolari de avioane de vânătoare F-16 în 2019.

„Aceasta este a doua vânzare de arme către Taiwan anunțată în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump, demonstrând în continuare angajamentul ferm al Statelor Unite față de securitatea Taiwanului”, a remarcat Ministerul taiwanez de Externe. Acordul, care se așteaptă să intre oficial în vigoare în aproximativ o lună, necesită încă aprobarea Congresului, dar este puțin probabil să eșueze la vot, având în vedere majoritatea bipartizană solidă în favoarea insulei. Guvernul președintelui taiwanez William Lai s-a angajat să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2030 pentru a contracara presiunea militară tot mai mare a Chinei.

Statele Unite nu recunosc Taiwanul ca stat, dar sunt principalul susținător al insulei pentru securitate împotriva Chinei. În ciuda unui climat economic dificil, Republica Populară Chineză își propune să se afirme ca putere geopolitică și comercială, contestând eventual supremația Statelor Unite, pe care Washingtonul le consideră adevărata provocare a anilor următori. Pentru a realiza acest lucru, Beijingul are nevoie de acces nerestricționat la mare, lucru refuzat de fosta colonie Formosa, situată direct în largul coastei chineze. Insula, înarmată de Statele Unite și cu un contingent de aproximativ 500 de soldați americani staționați acolo, împiedică efectiv Beijingul să dispună liber de acea porțiune de mare și să acceseze Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud, Marea Filipinelor și, de acolo, Oceanul Pacific - libertatea de mișcare necesară pentru a-și spori fluxurile comerciale.

Anunțul, previzibil, a provocat o reacție dură din partea Chinei, care consideră insula o provincie rebelă și o parte „sacră” și „inalienabilă” a teritoriului său, destinată reunificării, chiar și prin forță, dacă este necesar. Beijingul „îndeamnă Statele Unite să respecte principiul «o singură China» și să înceteze imediat acțiunile periculoase cu arme în favoarea Taiwanului”, a comentat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Guo Jiakun.

Această mișcare, a explicat Beijingul, încalcă acordurile diplomatice dintre China și Statele Unite, dăunează grav suveranității, securității și integrității teritoriale a Chinei și subminează stabilitatea regională. „Forțele de independență taiwaneze de pe insulă caută independența prin forță și se opun reunificării prin forță, risipindu-și banii munciți cu greu pe arme cu prețul transformării Taiwanului într-un butoi cu pulbere”, a continuat Guo Jiakun. „Acest lucru nu poate salva soarta deja pecetluită a independenței Taiwanului, ci va accelera doar împingerea peste Strâmtoarea Taiwan către o situație periculoasă de confruntare militară și război”. „Prin sprijinirea independenței Taiwanului prin vânzarea de arme, Statele Unite nu vor face decât să se dăuneze singure. Orice încercare de a folosi Taiwanul pentru a controla China este sortită eșecului", a spus Guo, conform unei traduceri în mandarină a discursului său de către postul american de televiziune CNBC.

Sursa: Rador Radio România