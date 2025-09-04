SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare.

Informația publicată joi de Financial Times a fost confirmată de agenția de presă Reuters, care comentează că războiul Rusiei cu Ucraina a amplificat îngrijorările în Europa cu privire la instabilitatea regională și posibilitatea unor noi agresiuni din partea Moscovei.

Reuters citează un comunicat difuzat de senatoarea Jeanne Shaheen, principala democrată din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, care a calificat decizia drept greșită.

”Nu are niciun sens să subminăm pregătirea pentru apărare a aliaților noștri în același timp în care le cerem să își intensifice propriile capacități, iar acest lucru pune în pericol trupele americane atunci când reducem antrenamentul soldaților aliați alături de care ar lupta', a apreciat ea în comunicatul citat, potrivit Agerpres.

Oficiali ai Pentagonului au informat săptămâna trecută diplomați europeni că SUA nu vor mai finanța programele de instruire și echipare ale armatelor din țările est-europene care s-ar afla în prima linie a oricărui conflict cu Rusia, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru FT, potrivit UNN.

Cheltuielile pentru programul Pentagonului trebuie aprobate direct de Congresul SUA, însă administrația președintelui american Donald Trump nu a cerut suplimentarea fondurilor.

Fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026, scrie Financial Times.

Un oficial al Casei Albe a declarat că măsura se aliniază eforturilor președintelui Trump de a ”reevalua și realinia” ajutorul extern și corespunde unui ordin executiv emis de acesta în prima sa zi de mandat.

Reducerile avute în vedere ar afecta un program cu un buget global de mai bine de un miliard de dolari, potrivit estimărilor unor consilieri ai Senatului SUA, ceea ce ar putea duce la tăierea a sute de milioane de dolari din fondurile pe care SUA le trimit țărilor care se învecinează cu Rusia.

Un diplomat a apreciat că NATO va fi cu siguranță afectată, ceea ce ”provoacă o mare îngrijorare și nesiguranță”, a adăugat un altul.