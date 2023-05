Brazilia, India și Indonezia sunt țări emergente invitate la reuniunea din Japonia.

De vineri până duminică, în primul oraș japonez în care Statele Unite au detonat o bombă atomică în 1945, se desfășoară reuniunea G-7, grupul țărilor bogate în fruntea căruia se află Statele Unite, plus invitați din Sudul Global, scrie Folha Online.

"Consolidarea legăturilor cu Sudul Global" este una dintre cele două axe definite pentru Summit de țara gazdă, Japonia. Cealaltă este "apărarea ordinii internaționale", într-un scenariu în care acest concept este pus sub semnul întrebării de războiul din Ucraina și de fricțiunile repetate dintre puteri precum SUA și China.

Pentru apropierea de Sudul Global au fost numiți liderii "troicii G-20", cum este supranumită echipa formată din Brazilia, viitor președinte al grupului care reunește țările bogate și emergente, India, președinte anul acesta, și Indonezia, țară care l-a prezidat anul anterior.

Lula a ezitat să meargă, cerând o participare concretă sporită a țărilor emergente invitate și și-a confirmat deplasarea abia săptămâna trecută. Brazilianul urmează să susțină discursuri despre economie, climă și pace, cele trei segmente principale ale dialogului extins cu Sudul Global. Se așteaptă ca brazilianul, așa cum a făcut în deplasările în străinătate, să aibă un ton vehement.

"Cu siguranță că președintele va susține multilateralismul", a declarat pentru Folha Celso Amorim, consilierul special pentru politică externă al lui Lula. De data aceasta, fostul ministru al relațiilor externe nu s-a deplasat cu Lula. Trimis înainte la Kiev, pentru a se întâlni cu președintele Volodimir Zelenski, diplomatul în vârstă de 80 de ani s-a întors în Brazilia slăbit. "Am avut o problemă la ureche și am considerat că este mai înțelept să nu fac deplasarea".

Întrebat dacă atenția acordată "troicii" Braziliei, Indiei și Indoneziei are ca scop îndepărtarea marilor țări emergente de China, Amorim a declarat că aceasta "este o posibilitate pe care o avem în vedere", dar a adăugat că aceasta ar fi o misiune imposibilă.

"Nu are sens să încerci s-o izolezi. Este în regulă faptul că G-7 are politica sa acolo, că dorește să aibă propuneri și să discute. Dar, desigur, dacă urmărești soluții globale, este imposibil să te descurci fără China. În fapt, și Rusia, dar aceasta se confruntă cu dificultăți specifice în acest moment".

La fel ca Lula, și președintele SUA, Joe Biden, a amenințat că nu va participa la Summit, însă din motive de politică internă. El negociază cu Congresul pentru majorarea plafonului datoriei publice a țării, pentru a evita un default care s-ar produce peste două săptămâni. Republicanii cer reduceri de cheltuieli.

Eventuala incapacitate de plată ar avea repercusiuni economice mondiale, care implică inclusiv Japonia, cel mai mare deținător de titluri ale datoriei americane. Problema fusese deja în centrul atenției la reuniunea anterioară a miniștrilor de finanțe din G-7, săptămâna trecută.

Biden a suspendat o vizită pe care urma s-o întreprindă ulterior la întâlnirea Quad, un alt bloc de opoziție față de China pe care îl pune la punct cu India, Japonia și Australia, țara gazdă.Întrucât dispune de puțin timp la Hiroshima, președintele american dorește o întâlnire în timpul G-7 cu întreaga "troică din G-20", dar guvernul indian ar refuza.

Ceea ce a fost confirmat de Itamaraty (denumire sub care mai este cunoscut Ministerul Relațiilor Externe al Braziliei, ca urmare a numelui purtat de clădirea în care își are sediul; n. trad.), până în prezent, au fost șase întâlniri bilaterale ale lui Lula, începând cu prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, vineri, la ora 17:00, ora locală.

De asemenea, sunt programate întâlniri cu președinții Indoneziei, Joko Widodo, și Franței, Emmanuel Macron, și cu prim-miniștrii Germaniei, Olaf Scholz, și Vietnamului, Pham Minh Chinh, pe lângă secretarul general al ONU, António Guterres.Face parte din efortul de a prezenta din nou Brazilia principalilor jucători mondiali, potrivit lui Amorim. Duminică, Lula se va întâlni și cu reprezentanții grupurilor de afaceri japoneze Mitsui, NEC, Nippon și Toyota și ai băncii de finanțare JBIC.

Cu Widodo, se va discuta despre Summit-ul țărilor cu păduri tropicale, care va avea loc în luna iulie în Republica Democrată Congo, care a invitat Brazilia și Indonezia, celelalte două țări mari cu păduri de acest gen.

Întrebat dacă este pe cale să fie format un alt bloc multilateral, Amorim a comentat că "sunt forumuri cu o geometrie variabilă, pentru că pe anumite teme ai un factor care apropie țările, în cazul de față, pădurile tropicale".

Dar Summit-ul pădurilor ar putea fi amenințat. Lula, care suferă de dureri la șold și care ar putea fi operat, ar trebui să-și reducă deplasările în străinătate, potrivit informațiilor de la GloboNews. Până la sfârșitul anului, el are programată participarea la Summit-ul G-20, în India, la cea a grupului BRICS, în Africa de Sud și la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, unde Brazilia ține în mod tradițional discursul de deschidere.

