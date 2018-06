După compromisuri obţinute cu greu, Trump şi-a retras brusc sprijinul faţă de comunicatul final al summit-ului G7 din Canada, dând vina pe premierul Justin Trudeau. Preşedintele american a făcut anunţul pe Twitter.

Cancelarul german, Angela Merkel, declara sâmbătă că liderii prezenţi la summitul G7 de la Malbaie (Canada) au convenit asupra unei poziţii comune în ceea ce priveşte comerţul, dar declaraţia finală va marca excepţia americană în privinţa problemelor legate de mediu şi climă.

Declaraţia finală avea însă să nu se mai producă, după ce Donald Trump a anunţat pe Twitter că s-a răzgândit în această privinţă.

Plecat mai devreme de la summitul din Canada, pentru a se duce în Singapore, unde are prevăzut pentru marţi summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, Trump s-a dezlănţuit pe reţeaua de socializare împotriva aliaţilor europeni.

Preşedintele american a postat mai multe mesaje, în care i-a acuzat pe partenerii SUA din G7 de practici comerciale incorecte.

Ţinta principală a fost premierul canadian, Justin Trudeau, pe care Trump l-a scos vinovat de eşecul summit-ului, după ce anterior îi dăduse "o notă maximă".

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!