Putin va veni vineri în Alaska la întâlnirea cu Trump, însoțit de figuri-cheie ale Kremlinului, în timp ce Trump mizează pe avocatul imobiliar Steve Witkoff, novice în politica externă (The Guardian, Sky News).

Când Vladimir Putin va veni vineri în Alaska pentru întâlnirea sa importantă cu Donald Trump, el va fi însoțit de unele dintre cele mai puternice figuri din cercul restrâns al Kremlinului - o echipă de politicieni experimentați, strategi financiari și diplomați care au contribuit la conturarea politicii externe și economice a Rusiei timp de mai bine de două decenii. În schimb, Donald Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare și un novice în politica externă, remarcă The Guardian și Sky News.

Pentru ucraineni, spectacolul întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska va fi respingător. Omul din spatele invaziei neprovocate a țării lor este onorat cu o revenire pe scena mondială de către liderul unei țări care ar fi trebuit să fie aliata lor. Se simt trădați, dar nu sunt surprinși. În fiecare etapă, Trump a fost de partea Rusiei sau, cel puțin, i-a acordat prezumția de nevinovăție, scrie Sky News.

Putin își ia în Alaska o echipă de „grei” ai afacerilor externe, experți în a-și învinge adversarii în negocieri. În schimb, potrivit Financial Times, la Casa Albă a lui Trump nu mai există niciun specialist în Rusia. Președintele american a apreciat întotdeauna loialitatea mai mult decât experiența, iar mulți din Kiev și din Occident sunt îngrijorați de lipsa experților cu experiență în Rusia care să aibă o influență reală la Casa Albă.

Președintele Trump a amenințat cu sancțiuni severe împotriva Rusiei în termen de 50 de zile dacă Rusia nu va accepta un acord. Părea că era pe punctul de a le impune înainte de a-l lăsa pe Putin să scape din nou. Este clar că Putin are un fel de influență asupra președintelui american, în mintea ucrainenilor și a multor altora.

Ucraina vrea trei lucruri de la aceste negocieri: un armistițiu, garanții de securitate și reparații de război. În acest moment, nu este clar dacă vor obține vreunul dintre acestea.

Potrivit Sky News, ucrainenii și aliații lor europeni sunt consternați de diplomația naivă și stângace care a precedat această întâlnire dintre Putin și Trump.

Trump se bazează pe Steve Witkoff, un avocat specializat în imobiliare și un novice în politica externă, care a demonstrat o stăpânire haotică a dosarului său și o credulitate uluitoare față de ruși. Fostul șef al serviciilor secrete britanice, Sir Alex Younger, l-a descris ca fiind complet depășit de situație. Trump, spune el, este manipulat de Putin.

Există o neînțelegere fundamentală a conflictului care stă la baza modului în care administrația Trump îl gestionează. Witkoff și președintele îl privesc din perspectiva imobiliară. Dar niciodată nu a fost vorba despre teritoriu. Vladimir Putin a afirmat foarte clar că existența Ucrainei ca entitate democratică suverană nu poate fi tolerată. El nu a pretins că și-a schimbat părerea în această privință. Ucrainenii știu acest lucru și se tem că orice acord încheiat în Alaska va fi folosit de Putin pentru a-și atinge scopul final.

Putin își aduce loialiști ai vechii gărzi și tineri oameni de afaceri influenți pentru a se întâlni cu cei mai de încredere consilieri ai lui Trump. Asta sugerează dorința lui Putin de a-l curta pe Trump și de a-i oferi stimulente financiare pentru a se alia Moscovei în problema Ucrainei, comentează The Guardian.

În cele din urmă, însă, summitul se va reduce la o întâlnire față în față între cei doi lideri – iar a-l pune pe Trump singur într-o cameră cu Putin a fost întotdeauna o afacere imprevizibilă și potențial periculoasă, notează cotidianul britanic.

Cine face parte din delegația rusă

În vârstă de 75 de ani, ministrul de externe Serghei Lavrov ocupă această funcție din 2004, fiind unul dintre cei mai longevivi diplomați de rang înalt din lume. Cunoscut pentru vocea sa gravă și conferințele de presă combative, Lavrov a jucat un rol central în elaborarea și apărarea politicii externe a Moscovei, de la războiul din Irak până la anexarea Crimeei și invazia pe scară largă a Ucrainei. Diplomat de carieră, care s-a alăturat serviciului diplomatic sovietic în 1972, a petrecut un deceniu ca ambasador al Rusiei la Națiunile Unite înainte de a prelua funcția actuală. Considerat cândva în capitalele occidentale un diplomat pragmatic și extrem de capabil, Lavrov a adoptat un ton din ce în ce mai conflictual și, uneori, beligerant, în tandem cu politica radicalizată a Kremlinului lui Putin. El a venit în Alaska purtând ostentativ un pulover pe care scria mare „URSS”.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin de politică externă, este mai bătrân decât președintele, are 78 de ani, și este un consilier prezidențial veteran și unul dintre cei mai de încredere ai liderului de la Kremlin. Diplomat de carieră, vorbitor fluent de engleză, el are o lungă experiență cu Washingtonul, unde a fost ambasadorul al Rusiei timp de zece ani, între 1998 și 2008. Cunoscut pentru comportamentul său calm și memoria instituțională profundă, Ușakov a fost strategul din culise, coordonând angajamentele internaționale ale lui Putin și furnizând frecvent presei de stat punctele de vedere ale președintelui.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre puținii tehnocrați care au ajuns în funcții de top din domeniul securității la Kremlin. Numirea sa surprinzătoare în 2024, în locul lui Serghei Șoigu, care ocupa funcția de mult timp, a fost văzută ca o încercare a Kremlinului de a reduce corupția din forțele armate și de a accelera transformarea economiei militarizate a Rusiei într-o economie de război pe scară largă, care se extinde acum într-un ritm de două cifre. Economist de formație, contemporanii îl descriu pe Belousov ca un tehnocrat profund religios și loial, care păstrează icoane ortodoxe și cărți teologice în biroul său modest.

La 50 de ani, Kirill Dmitriev, șeful Fondului rus pentru investiții directe, este un nou venit în cercurile Kremlinului, dar s-a impus ca un operator cheie între Moscova și administrația Trump, orientată spre afaceri. Educat în SUA, cu studii la Universitatea Stanford și la Harvard Business School, Dmitriev conduce fondul suveran de investiții al Kremlinului, în valoare de 10 miliarde de dolari, și s-a lăudat în mod deschis cu legăturile sale cu elitele de afaceri americane. Are legături personale cu familia lui Putin – soția sa, Natalia Popova, este prietenă apropiată a uneia dintre fiicele președintelui. În Alaska, este de așteptat ca el să prezinte planuri ambițioase de cooperare economică și de infrastructură în Arctica, tentându-l pe Trump cu perspectiva unei înțelegeri lucrative între cele două mari puteri. Ascensiunea rapidă a lui Dmitriev și deschiderea sa față de Washington au destabilizat vechea gardă a Kremlinului, existând zvonuri despre tensiuni cu personalități de rang înalt din Ministerul de Externe, inclusiv cu Lavrov.

Ministrul finanțelor, Anton Siluanov, în vârstă de 62 de ani, ocupă această funcție din 2011 și este unul dintre principalii arhitecți ai eforturilor Kremlinului de a menține economia pe linia de plutire după invazia din Ucraina și sancțiunile occidentale.Siluanov a fost însărcinat cu protejarea economiei ruse împotriva sancțiunilor și a popularizat termenul de „economie fortăreață” în cercurile Kremlinului pentru a descrie această tendință de rezistență la sancțiuni. Însă, deși sancțiunile nu au îngenunchiat economia Rusiei, creșterea economică a încetinit brusc, iar includerea surprinzătoare a lui Siluanov în delegația din Alaska semnalează prioritatea Moscovei de a asigura ridicarea restricțiilor occidentale ca parte a oricărui acord de pace, notează The Guardian.

Cine face parte din delegația americană

Cândva un critic fervent al lui Trump, secretarul de stat Marco Rubio, fost senator de Florida, în vârstă de 54 de ani, este acum unul dintre cei mai apropiați aliați ai acestuia. De-a lungul timpului, influența lui Rubio a crescut, numirea sa în mai în funcția de consilier interimar pentru securitate națională făcându-l prima persoană după Henry Kissinger care deține ambele funcții simultan. Poziția sa mai tradițională și agresivă față de China și Rusia l-a transformat într-un interlocutor apreciat în Europa și la Kiev, dar ar putea să-l pună în conflict cu vocile pro-Rusia din cercul restrâns al lui Trump.

JD Vance, mereu prezent în online și subiect al unor meme-uri neîncetate, vicepreședintele lui Trump în vârstă de 41 de ani a fost constant ridiculizat de criticii săi de la preluarea funcției. Cu toate acestea, în spatele ironiilor, el a exercitat o influență mult mai mare în această funcție decât majoritatea predecesorilor săi, devenind o figură centrală în conturarea politicii externe a lui Trump, potrivit The Guardian. Vance a fost cel care l-a împins pe Volodimir Zelenski în confruntarea dezastruoasă de la Casa Albă din februarie, o ciocnire care amenința să deterioreze iremediabil relațiile deja fragile dintre Washington și Kiev. În opoziție de lungă durată față de ajutorul american pentru Ucraina, Vance nu s-a străduit prea mult să-și ascundă opiniile. Într-un interviu acordat în timpul campaniei pentru Senat din 2022, cu puțin timp înainte de invazia rusă, el a declarat fără menajamente: „Nu-mi pasă ce se întâmplă cu Ucraina, într-un fel sau altul”.

Trimisul special al lui Trump Steve Witkoff, în vârstă de 68 de ani, este un nume care provoacă fiori la Kiev și în capitalele europene. Numit în 2025, el a devenit rapid interlocutorul de facto al lui Trump cu Putin, în ciuda faptului că nu are experiență diplomatică. În interviuri anterioare, Witkoff – care călătorește la Kremlin singur și fără interpreți proprii – a repetat argumentele Moscovei cu privire la război și a părut să legitimeze câștigurile teritoriale ale Rusiei în Ucraina. Fost avocat imobiliar din New York, devenit magnat imobiliar, Witkoff l-a cunoscut pe Trump în anii 1980, în timp ce lucra la una dintre tranzacțiile sale din Manhattan. Cei doi au rămas apropiați de atunci, Witkoff fiind extrem de loial președintelui.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, în vârstă de 62 de ani, investitor miliardar și donator republican de lungă durată, a devenit în mod discret una dintre cele mai influente figuri din cercul economic al lui Trump. Fost director de investiții la Soros Fund Management, el a fost însărcinat să gestioneze abordarea haotică și adesea imprevizibilă a lui Trump în ceea ce privește tarifele. În Alaska, Bessent este așteptat să exploreze potențiale stimulente economice și acorduri de investiții care ar putea fi oferite Moscovei în schimbul unor concesii – o reamintire a faptului că această întâlnire este la fel de mult despre bani cât este și despre geopolitică.

Încă de la început, mandatul fostului prezentator de la Fox News și veteran al armatei Pete Hegseth în funcția de secretar al apărării al lui Trump a fost marcat de controverse. Numirea bărbatului de 45 de ani a atras atenția asupra acuzațiilor din trecut de comportament sexual inadecvat, consum excesiv de alcool la locul de muncă și cererea de a interzice femeilor accesul în armată. Poziția lui Hegseth a fost și mai mult subminată când a trimis informații detaliate despre un atac planificat în Yemen către un grup privat de chat pe Signal, la care un jurnalist american fusese adăugat din greșeală. Legat de criticii săi de curente extremiste ale creștinismului de extremă dreapta, Hegseth și-a păstrat totuși funcția, susținut de loialitatea sa neclintită față de Trump. În conversațiile cu aliații europeni, el a clarificat că Washingtonul nu mai este „concentrat în primul rând” pe securitatea europeană, afirmând că povara apărării Ucrainei va cădea din ce în ce mai mult pe Europa însăși. Prezența lui Hegseth rămâne incertă, mass-media sugerând că s-ar putea să nu participe, menționează The Guardian.

