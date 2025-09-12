Prim-ministrul qatarez acuză Israelul că sabotează eforturile de mediere pentru ostaticii din Gaza. Un atac care, potrivit lui, distruge „orice speranță” de eliberare a lor, scrie „Le Point” (Franța).

Prim-ministrul qatarez nu-și ascunde furia și intențiile. Într-un interviu acordat CNN miercuri, 10 septembrie, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a descris tentativa de asasinare a liderilor Hamas de către Israel la Doha drept „barbară”. „Credeam că avem de-a face cu oameni civilizați”, a declarat el pentru postul de televiziune american. Dar, a spus el, atacul de la Doha nu a fost decât „terorism de stat”, un termen pe care îl folosise deja marți. „Nu am cuvinte să exprim furia noastră față de un astfel de act. Ne simțim trădați”.

În opinia sa, atacul israelian „a distrus orice speranță” pentru ostaticii rămași în Gaza deținuți de Hamas. „M-am întâlnit cu una din familiile ostaticilor în dimineața atacului”, a declarat Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. „Se bazează pe această mediere; nu au altă speranță”. „Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri a fost pur și simplu să distrugă orice speranță pentru acești ostatici”, a spus prim-ministrul. Hamas declarase că cinci dintre membrii săi au fost uciși în atac. Dar soarta negociatorului-șef al grupării teroriste, Khalil al-Hayya, rămâne incertă. „Până acum... nu există nicio declarație oficială”, a declarat prim-ministrul qatarez, menținând astfel îndoielile cu privire la soarta individului. El a spus că un agent de securitate qatarez în vârstă de 22 de ani a fost ucis în atac.

Qatarul așteaptă un „răspuns colectiv”

„Încercăm să identificăm dacă există și alte persoane dispărute. Unii qatarezi se află într-o situație foarte periculoasă”, a adăugat el. Pentru Qatar, este puțin probabil ca un apel la pace să vină în curând. Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a declarat că prim-ministrul israelian a „subminat orice șansă de stabilitate și pace” prin vizarea conducerii Hamas în capitala Qatarului. „M-am uitat înapoi la întregul proces din ultimele săptămâni și m-am gândit că Netanyahu ne face să pierdem timpul”, a spus prim-ministrul qatarez.

„Nu a vorbit serios despre nimic”, a adăugat el, calificând discuțiile recente drept „lipsite de sens”. Qatarezii, a adăugat el, „reevaluează tot” ce ține de implicarea lor în viitoarele negocieri de încetare a focului și sunt într-o „discuție foarte detaliată” cu guvernul american despre cum să procedeze.

Qatarul speră că va exista un „răspuns colectiv” la atacul israelian. „Regiunea va oferi un răspuns, care este în prezent subiect de consultări și negocieri cu alți parteneri din regiune”, a declarat Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. „Sperăm la ceva semnificativ care să descurajeze Israelul să continue această intimidare”.

Prim-ministrul a declarat că este „în contact cu toți oficialii americani pentru a vedea ce fel de măsuri pot fi luate în acest moment”. Pentru Statele Unite, Qatarul este un aliat major, găzduind cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu. Prin urmare, posibila retragere a Qatarului din negocierile viitoare riscă să slăbească o situație deja complexă.

Sursa: Rador Radio România