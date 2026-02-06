Vă propun eu un slogan mobilizator: „Re-finanțați poliția!” Și dacă tot veni vorba, reevaluați și măsurile „blânde cu infracționalitatea” din California și din orașele conduse de democrați, scrie editorialistul „The New Yotk Post” (SUA).

S-a întâmplat mult prea des ca sanctuarele stângii precum Los Angeles (LA) și însuși statul în care se află orașul să-i taie fondurile poliției și să le acorde infractorilor o a doua șansă în loc să-i închidă.

Unul dintre efecte: apariția „super-bandelor” care terorizează comunități întregi.

Poliția din LA (LAPD) a declarat pentru The California Post [publicație-soră a cotidianului newyorkez, recent înființată - n.trad.] că o bandă extrem de puternică reprezintă un pericol tot mai mare pentru LA și nu numai.

Aceasta s-a constituit printr-o alianță între doi foști rivali de moarte, MS-13 și 18th Street, reprezentând acum un singur cartel criminal, după ce mafia mexicană le impusese să încheie un armistițiu între ele.

Gigantica bandă are tentacule care se întind din Bakersfield până la granița sudică [aproximativ o treime din teritoriul statului - n.trad.], afirmă poliția, controlând afacerile cu droguri, extorcare, trafic de carne vie și jocuri de noroc ilegale.

Numai în orașul LA numărul membrilor super-bandei se ridică la 100.000, conform LAPD.

Felicitări poliției că vorbește public despre acestă dinamică, fiindcă dacă e lăsată să supureze se poate doar agrava.

Soluțiile pornesc de la conștientizarea problemei - și politici publice de bun simț privind criminalitatea.

Orașele precum LA ar trebui să includă iarăși poliția printre prioritățile de finanțare. Primăria a micșorat departamentele LAPD destinate tâlhăriilor, omorurilor și drogurilor - cel din urmă chiar cu mai mult de 50%, a declarat căpitanul Ahmad Zarekani, comandantul Departamentului pentru Bande și Narcotice.

„Procurorii progresiști” indulgenți, în vogă la stânga de ani buni, ar trebui scoși definitiv la pensie. Comunitățile ar fi mult mai în siguranță cu procurori care urmăresc să pedepsească, iar nu să-i acorde infractorului a 37-a șansă.

Și legile și inițiativele de la nivel statal au nevoie de reformă (în unele cazuri chiar aprofundată). Printre exemple se numără Propunerea 47, care a diminuat pedepsele pentru multe infracțiuni, și AB 109, care a mutat o serie de deținuți federali în închisorile locale, iar cum acestea erau oricum aglomerate, s-a trecut la eliberări înainte de termen.

Super-banda exploatează acestă indulgență față de criminalitate.

Infractorii sunt conștienți că au permisiunea autorităților să-și facă de cap.

„Am avut în camera de interogatoriu tipi care ne spun: «N-o să stau închis deloc, în două zile voi fi liber»”, a declarat Hugo Ayon, detectiv în departamentul de bande și narcotice al LAPD.

A venit demult vremea să se termine cu această așa-zisă reformă judiciară: tăierea fondurilor poliției, reducerea încarcerării și diminuarea pedepselor penale.

Având acum o super-bandă în ascensiune, autoritățile locale și statale ar trebui mai degrabă să-i asigure protecția publicului, iar nu indulgența făptașilor.

Sursa: Rador Radio România