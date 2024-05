Mișcarea islamistă, aflată la putere din 2007 în Fâșia Gaza, culege de ani de zile informații despre locuitorii enclavei palestiniene, pentru a înăbuși orice disidență, potrivit unei investigații The New York Times.

Documentele la care a avut acces The New York Times sunt fără echivoc: Hamas "i-a spionat pe civilii palestinieni ani de zile", monitorizându-le, sub conducerea liderului său, Yahya Sinwar, "angajamentele politice, postările online și chiar, se pare, poveștile de dragoste", notează Courrier International.

Potrivit dosarelor interne ale Hamas, mărturiilor palestiniene și serviciilor de informații israeliene, o unitate numită "serviciul general de securitate" a fost însărcinată cu catalogarea acțiunilor și gesturilor locuitorilor din Gaza, cu ajutorul unei rețele de informatori civili.

La fața locului, niciun protest nu ar fi fost tolerat de liderii mișcării islamiste palestiniene, "chiar dacă ei pretind că reprezintă poporul din Gaza".

Ziarul new-yorkez face o paralelă cu forțele siriene, responsabile de înăbușirea oricărei mișcări de protest, precizând însă că serviciul general de securitate al Hamas preconizează înainte de toate "cenzura, intimidarea și supravegherea, mai degrabă decât violența fizică".

Unii jurnaliștii ar fi fost urmăriți în timpul reportajelor lor, activiști politici ar fi fost victime ale campaniilor de defăimare, cetățeni de rând ar fi fost denunțați pentru că erau suspectați că au comportament contrar moralei.

Între ciocan și nicovală

"Acest serviciu de securitate generală amintește de Stasi din Germania de Est", comentează fostul ofițer de informații israelian Michael Milshtein, în paginile cotidianului american. Ca și în zilele poliției secrete din Republica Democrată Germania (GDR), "există întotdeauna cineva care să urmărească pe toată lumea".

În acest climat de neîncredere generalizată, asigură profesorul de științe politice din Gaza Mkhaimar Abusada, mulți civili au renunțat să se facă auziți, pentru a "nu avea o problemă cu guvernul Hamas".

Ei ar fi fost - și se pare că sunt încă - "blocați între ciocanul mânuit de Israel cu blocada sa [apoi acțiunile sale militare împotriva Gazei] și nicovala supravegherii constante [făcute de mișcarea islamistă, aflată la putere]".

Pentru New York Times, astfel de dezvăluiri contravin ideii vehiculate de anumite personalități israeliene conform căreia palestinienii sunt toți răspunzători pentru atacurile din 7 octombrie efectuate de Hamas.

Președintele statului israelian, Isaac Herzog, a afirmat că "este acuzată o întreagă națiune".

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA