Decesele care au rezultat deja în urma acțiunilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) sunt tragice, absurde, scrie „Jornal Economico” (Portugalia). Sunt un semn al eșecului într-o societate, o risipă. Dar și mai șocant este videoclipul în care cineva este oprit de această autoritate în suburbiile orașului Minneapolis, din Minnesota. Un agent ICE cere documentele unui bărbat care se află în fața casei sale și care întreabă de ce i se face asta tocmai lui. „Auzindu-vă accentul, am motive să cred că nu v-ați născut în această țară”, răspunde agentul. Și sună alarme peste tot. Ar trebui să sune.

„Și dumneavoastră aveți accent, unde v-ați născut?”, răspunde bărbatul, care este apoi arestat. Mai multe semne de avertizare, stridente, ar trebui să sune în conștiința tuturor. Nu din cauza situației concrete, ci a tuturor lucrurilor pe care le promite acest moment, chiar și după calmul ce a urmat controversei. Cineva este oprit de autorități pe stradă din cauza accentului său, din cauza felului în care vorbește. Într-o țară vastă și multifațetată precum Statele Unite ale Americii, făcută de imigranți, cu 350 de milioane de locuitori de cele mai diverse origini, pierdute în istorie, este ridicol. Nu toți sunt descendenți ai celor 102 migranți britanici de pe Mayflower care au contribuit la crearea imaginarului fondator american.

Istoria ne spune că în spatele acestei bătălii vin altele. Că acum este vorba despre accent, dar va urma culoarea pielii și tot ceea ce mă diferențiază de celălalt, suspectul obișnuit. Dar aceeași istorie ne spune că atunci când pelerinii au ajuns în ceea ce este acum Massachusetts, pământul era deja locuit. Acolo, de către Wampanoag. Oameni cu o limbă diferită și, cu siguranță, cu un accent diferit de cel adus de invadator. Chiar și așa, au convenit asupra păcii, iar legenda spune că prima Zi a Recunoștinței s-a născut din munca în comun la recoltare. Alte vremuri.

