Sute de femei au fost violate și arse într-o închisoare din Goma, în Congo, după ce săptămâna trecută un grup rebeli susținut de Rwanda a intrat în oraș, scrie „La Stampa” (Italia).

Potrivit anchetei făcute de Națiunilor Unite, în timpul unei evadări în masă, deținutele au fost atacate în aripa închisorii destinată lor. Șeful adjunct al forței de menținere a păcii a Națiunilor Unite staționate la Goma, Vivian van de Perre, a declarat că în timp ce câteva mii de bărbați au reușit să evadeze din închisoare, zona rezervată femeilor a fost mai întâi atacată și apoi incendiată. Imaginile din dimineața zilei de 27 ianuarie arată ridicându-se din închisoare coloane înalte de fum negru.

Deși reconstituirea atacului are multe lacune, deoarece forțele de menținere a păcii ale Națiunilor Unite nu au reușit încă să viziteze ce a mai rămas din închisoare, Vivian van de Perre spune că „a fost evadare în masă de aproximativ 4 mii de prizonieri. În acea închisoare se aflau și câteva sute de femei, care au fost violate, toate, după care i s-a dat foc aripii femeilor. Nu există supraviețuitoare”.

Marțea trecută a apărut știrea că aproximativ 2.000 de cadavre încă așteaptă să fie înmormântate la Goma, după ce pe 27 ianuarie luptătorii M23 au preluat controlul orașului, capitala provinciei Nord Kivu din Republica Democrată Congo. În această săptămână Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a avertizat că violența sexuală este folosită ca armă de război de către grupurile armate rivale din Goma.

Orașul, care are peste un milion de locuitori, se află acum sub controlul forțelor M23 care luni seară, contrar previziunilor inițiale, au anunțat o „încetare a focului” unilaterală, care însă nu a fost respectată. Coaliția politico-militară numită Alliance Fleuve Congo, din care face parte M23, a anunțat că „nu are nicio intenție să preia controlul asupra Bukavu-ului sau altor locații”.

„Dacă se retrag, este o veste bună. În caz contrar vom avea o nouă ciocnire cu alte mii de morți. Este posibil ca M23 să se fi răzgândit brusc după ce au ajuns la Bukavu întăriri din Burundi și după ce un aeroport din apropiere a fost folosit de forțele aeriene congoleze. Colegii mei au observat soldați ruandezi patrulând, un comportament care te-ar face să crezi că nu sunt îngrijorați de repercusiunile internaționale” – comentează Van de Perre.

Van de Perre a cerut Consiliului de Securitate al ONU să crească presiunea asupra Rwandei. „Trebuie neapărat să ne întoarcem la masa negocierilor. Și acest lucru este posibil doar dacă membrii Consiliului de Securitate și ai altor țări importante exercită o presiune suficientă asupra Rwandei și Congoului. Condițiile umanitare din orașul Goma sunt cumplite. Traversarea orașului este dificilă, rebelii ne permit să aducem hrană și apă la bazele noastre, dar altfel de-abia ne putem mișca”.

Între timp, miercuri, M23 și trupele din Rwanda au lansat o nouă ofensivă în estul Republicii Democrate Congo, cucerind orașul minier Nyabibwe, din provincia Kivu de Sud, la aproximativ 100 km de capitala Bukavu. Potrivit unor surse citate de AFP, gruparea armată antiguvernamentală și aliații săi din Rwanda au început în zori lupte intense împotriva forțelor armate congoleze.

