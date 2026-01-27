Ceea ce se întâmplă în Iran „este inacceptabil. Dacă datele sunt cu adevărat reale, suntem la același nivel cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza”, a declarat ministrul de externe Antonio Tajani la emisiunea Ping Pong pe Rai Radio1.

„Vom pleda pentru sancțiuni împotriva celor responsabili de acest carnagiu”, a adăugat el, „și cred că a sosit momentul să-i includem pe Pasdarani pe lista organizațiilor teroriste”, potrivit „La Repubblica” (Italia).

În intervenția sa radiofonică, ministrul a vorbit și despre protestele din Statele Unite, care au avut loc în urma uciderii unui cetățean american de către agenți ICE. „Imaginile vorbesc despre abuzuri: există o mare diferență între a aresta o persoană înarmată și a o ucide. Cred că și la Casa Albă există o conștientizare a acestui lucru”.

Ministrul de externe italian a comentat și posibilitatea ca Italia să-l nominalizeze pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace: „Dacă în Gaza pacea se realizează datorită medierii americane și dacă în Ucraina, pacea se realizează tot datorită medierii americane, de ce nu? Donald Trump ar fi eligibil pentru Premiul Nobel”.

Tajani a vorbit și asupra masacrului de la Crans-Montana: „Cerem să se facă lumină în această chestiune și ca memoria acestor tineri să nu fie insultată”, a explicat el. „Lucrul scandalos este că ei (Jacques Moretti și soția sa) au fost eliberați când exista riscul să fugă și să falsifice probe. Și asta nu înseamnă că nu respectăm respectarea procedurilor legale, nu înseamnă că vrem să intervenim în anchetă, ci mai degrabă vrem să-i împiedicăm pe cei responsabili obiectiv, să scape de justiție”.

În ceea ce privește problemele interne, referindu-se la o posibilă alianță cu partidul Azione al lui Carlo Calenda, ministrul și secretarul Forza Italia declară: „Consolidăm coaliția de centru-dreapta pentru că Forza Italia are ambiția de a deveni centrul politicii italiene. Am colaborat deja la alegerile locale, cum ar fi cele din Basilicata, pentru a-l susține pe președintele Bardi, și discutăm dacă același lucru se poate face și la Milano, Roma și Torino. Apoi vom vedea: dacă lucrurile vor fi în roz, vor înflori. Este prea devreme să vorbim despre acorduri pentru alegerile generale din 2027, însă niciodată să nu spunem niciodată”, a conchis Tajani.

Sursa: Rador Radio România