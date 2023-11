Iranul are în vedere eliminarea cerințelor de viză pentru deținătorii de pașapoarte din 68 de țări, inclusiv România, Japonia, Arabia Saudită sau Rusia, scrie Tehran Times.

Schema de relaxare la frontieră a fost propusă, pentru prima dată la sfârșitul anului trecut, de Ministerul Patrimoniului Cultural, Turismului și Artizanatului și a avut drept scop consolidarea turismului.

Pentru prima dată lista posibilelor țări țintă este publicată, deși investigațiile și anchetele din partea organismelor relevante nu au fost încă finalizate, a informat Ministerul.

Schema are drept scop creșterea numărului de turiști și facilitarea călătoriilor. Totuși, dovezile disponibile sugerează că nu va fi finalizată prea curând, se arată în raport.

Potrivit ministrului adjunct al turismului, Ali-Asghar Shalbafian, aceste nume includ unele țări vecine, precum și cele considerate piețe emergente, cu o populație considerabilă și un venit bun pe cap de locuitor.

Lista include, printre altele, Argentina, Africa de Sud, Indonezia, Iordania, Uruguay, Uzbekistan, Estonia, Slovacia, Slovenia, Ecuador, Algeria, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Belarus, Bulgaria, Burkina Faso, Paraguay, Peru, Tanzania, Tadjikistan, Thailanda și Turkmenistan.Tunisia, Cehia, Rusia, România, Japonia, Coasta de Fildeș, Singapore, Senegal, Sudan, Seychelles, Chile, Serbia, Arabia Saudită, Ghana și Finlanda.

Cipru, Kârgâzstan, Kazahstan, Qatar, Camerun, Croația, Coreea de Sud, Columbia, Comore, Kuweit, Guineea, Polonia, Luxemburg, Libia, Lituania, Malaezia, Maldive, Ungaria, Macedonia, Mexic, Mauritius, Mali, Madagascar, Niger, Vietnam, Yemen, Grecia și India sunt alte state ai căror cetățeni ar putea primi acces.

În ultimele două luni, ministerul a citat cifre diferite pentru țările țintă; o dată 50, o dată 60 și o dată au fost anunțate mai mult de 60 de țări, se arată în raport.

Astfel, Shalbafian a declarat în iulie că "propunerea ministerului de a renunța la cerințele de viză pentru 60 de țări este în prezent în curs de examinare de către Ministerul Afacerilor Externe și autoritățile relevante".

El a spus că propunerea a fost înaintată biroului președintelui, după ce președintele Ebrahim Raisi a vizitat Ministerul Turismului.Numărul turiștilor este estimat să ajungă la șase milioane până la sfârșitul anului în curs (19 martie 2024), a declarat Shalbafian, luna trecută.

"Odată cu creșterea [constantă] a sosirilor de turiști străini, se preconizează că numărul sosirilor internaționale va ajunge la aproximativ 6 milioane până la sfârșitul anului".

El a spus că Ministerul Turismului a depus mult efort pentru facilitarea sosirilor în țară. "În plus, am simplificat călătoriile pe uscat pentru turiștii din țările vecine care doresc să viziteze Iranul cu mașinile lor".

Potrivit datelor disponibile, turismul Iranului a crescut constant înainte de pandemia de COVID-19, ajungând la peste opt milioane de vizitatori în anul calendaristic iranian 1398 (început la 21 martie 2019).

Deși performanța țării ca destinație turistică este încă mult sub cea din 2019, înainte de începerea pandemiei, aceasta se îmbunătățește ușor în comparație cu statisticile de anul trecut.

Pe baza celui mai recent Barometru al Turismului Mondial al Organizației Mondiale a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO), sosirile de turiști străini în Iran au atins aproximativ 2,93 milioane între ianuarie și iulie 2023.

Statisticile privind turismul Iranului din ianuarie până în august 2023 sunt cu 50% mai reduse decât în ​​aceeași perioadă din 2019, pe baza barometrului care urmărește redresarea post-pandemie a sectorului, de-a lungul anului 2023 până la sfârșitul lunii iulie.

O altă statistică compilată de Ministerul Turismului iranian arată că țara a înregistrat 3,35 milioane de sosiri de turiști în prima jumătate a actualului an calendaristic iranian (început pe 21 martie), care a crescut cu 38 la sută de la an la an.

Republica Islamică se așteaptă să culeagă roade pe seama numeroaselor sale locații turistice, cum ar fi bazaruri, muzee, moschei, poduri, băi, madrase, mausolee, biserici, turnuri și palate, dintre care 27 sunt înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA