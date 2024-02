Mai sunt încă multe luni până la alegerile prezidențiale din SUA. Însă Donald Trump are deja un efect profund nociv asupra politicii externe americane, scrie jurnalistul și autorul britanic Gideon Rachman în The Financial Times.

La solicitarea lui Trump, o serie de republicani din Congres blochează ajutorul militar pentru Ucraina. Chiar dacă e posibil ca Senatul să convină săptămâna aceasta asupra unui pachet de ajutor, republicanii din Camera Reprezentanților rămân complet intransigenți. În consecință, pare tot mai improbabil ca ajutorul militar pentru Ucraina să treacă prin Congres în lunile următoare - poate nici măcar anul acesta. Urmările acestui fapt ar putea fi catastrofale. Ucraina suferă deja de penurie de muniție - obuze de artilerie în special. Aceasta se va agrava pe parcursul anului, cu consecințe tot mai periculoase. Jack Watling de la Royal United Services Institute, un vizitator frecvent al frontului ucrainean, afirmă că situația a devenit acum „extrem de gravă”. Penuria de muniție a dus deja la creșterea pierderilor umane ale Ucrainei. Fără a ști cu certitudine când va mai primi materiale noi, armata ucraineană constată că se află în imposibilitatea de a planifica operațiuni noi. Penuria de armament afectează și disponibilitatea ucrainenilor de a se oferi voluntari pentru luptă. Presiunea tot mai mare asupra guvernului de la Kiev explică în parte și disputa publică apărută între președintele Volodimir Zelenski și comandantul armatei, Valerii Zalujni. O știre pozitivă pentru Ucraina e aceea că UE a convenit săptămâna trecută să acorde Kievului un nou ajutor financiar de 50 de miliarde de euro. Într-o scrisoare colectivă remisă acestui ziar, cancelarul german Olaf Scholz și alți patru lideri UE au cerut și creșterea ajutorului militar al UE.Însă fabricile europene nu sunt încă pregătite pentru a suplini deficitul de muniție lăsat de America. Ele pot prelua acest rol abia în 2025, cel mai devreme, ceea ce înseamnă că a doua jumătate a acestui an ar putea deveni extrem de periculoasă pentru Ucraina. Watling apreciază că impactul penuriei de muniție „va fi resimțit inițial lent, iar apoi va fi resimțit brusc”. El avertizează că atunci „când se va ajunge în punctul în care consecințele vor fi foarte evidente, deja va fi prea târziu”. Lui Trump și simpatizanților lui republicani nu pare să le pese. Ei sunt aparent dispuși să riște o victorie a Rusiei - chiar și dacă aceasta i-ar mări numai un pic lui Trump șansele de a-l învinge pe președintele Joe Biden în noiembrie. Reticența unor republicani de a aproba noul ajutor pentru Ucraina e motivată de un scepticism autentic în privința războiului. Însă cauza principală a tergiversării e foarte simplă: refuzul lui Trump de a-i permite lui Biden orice ar aduce cât de cât o „reușită” înaintea alegerilor .Anul trecut, republicanii ceruseră ca ajutorul pentru Ucraina să fie condiționat de adoptarea de noi măsuri și finanțare pentru securitatea frontierelor. Democrații au fost de acord. Însă acum Trump și republicanii refuză să accepte răspunsul pozitiv al democraților. E clar că Trump vrea să candideze pe baza ideii că Biden a prezidat peste o situație de haos și eșec - de la granița sudică până la Kabul și Kiev. Iar dacă libertatea Ucrainei și securitatea Europei vor fi daune colaterale ale campaniei electorale a lui Trump, fostul președinte pare să considere că e un preț care merită plătit. E chiar posibil ca el să-și dorească înfrângerea Ucrainei - dacă ar surveni la timp pentru alegerile prezidențiale, permițându-i să bată monedă pe acuzațiile lui preferate privind moliciunea și eșecul administrației Biden. Firește că Trump n-ar fi putut face nimic din acestea de unul singur. Complicitatea republicanilor din Congres e esențială. Victoriile lui Trump la alegerile primare i-au convins pe cei mai mulți republicani - mereu nestatornici în opoziția față de el - că trebuie să-l urmeze chiar și mai slugarnic. Dacă el va continua să ceară ca nici un fel de ajutor pentru Ucraina să nu treacă de Congres, republicanii din Cameră aproape sigur îi vor face pe plac. Se înțelege că demnitarii de la Washington care iau în serios rolul de lider al SUA pe plan global sunt șocați. Senatorul Mark Warner, șeful Comisiei [Serviciilor] de Informații, a scris pe X: „Dacă nu ne vom onora angajamentul față de Ucraina, nu va mai exista nici măcar o țară - prieten sau inamic - care va mai avea vreodată pe de-a-ntregul încredere în noi.” Bill Burns, directorul CIA, a afirmat că abandonarea Ucrainei de către SUA acum ar fi o greșeală de „proporții istorice”. Iar decizia ar fi cu atât mai de neînțeles cu cât de data aceasta - în antiteză cu Vietnam ori Afganistan - armata americană nu e implicată în luptă, nu suferă pierderi de vieți. Probabil că președintelui rus Vladimir Putin nu-i vine să creadă ce noroc are. Numai că, oarecum, nu e vorba de noroc, ci de dividendele unei investiții rusești pe termen lung. Trump numește acuzația că Moscova ar fi contribuit la alegerea lui în 2016 drept „farsa cu Rusia”. Dar există probe din belșug că Rusia a intervenit în favoarea lui - cum ar fi spargerea unui server democratic și publicarea unor mesaje e-mail interne în toiul campaniei din 2016. Chiar și acum Putin exploatează orice ocazie pentru a profita de trufia scăpată de sub control a lui Trump. Manualele școlare din Rusia au preluat și consfințit teoria conspirației favorită a lui Trump, cum că alegerile prezidențiale din SUA din 2020 ar fi fost furate. Putin a făcut un pariu pe termen lung pe Trump. Și dacă în Congres nu va avea loc vreo schimbare neașteptată, acel pariu s-ar putea să dea în sfârșit roade acum - pe câmpurile de bătălie ale Ucrainei. sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA