Chiar și în acest întuneric, mai există încă valoarea demnității umane și nevoia de le permite să se facă auziți și celor cu care nu suntem de acord; aceasta nu e o valoare negociabilă, la care am putea renunța, scrie „The Jerusalem Post” (Israel).

Israelul s-a ridicat duminică în semn de protest, cerând eliberarea imediată a tuturor celor 50 de ostatici pe care Hamas continuă să-i sechestreze în tunelurile din Gaza, numai că din nou s-a remarcat o tendință nefericită legată de dialogul din jurul chestiunii: delegitimarea și comportamentul nedemn.

Contestarea tacticii de protest - blocarea autostrăzilor și străzilor e gestul suprem de perturbare publică - reprezintă o dezbatere mult mai veche, străbătând Israelul de-a lungul îndelungatei și vestitei istorii a protestelor sale. Mulți nu sunt de acord cu tactica perturbării.

Dar mai există încă demnitate, mai există încă o cale de a dialoga referitor la o chestiune atât de delicată și la o cauză atât de sfâșietoare.

Cum se poate dialoga cu demnitate despre protestele pentru ostatici

Nu încape îndoială că întreaga țară dorește să-i revină acasă copiii, în dezbatere fiind doar metoda. Ce nu se poate întâmpla e să devenim noi între noi inamici, să permitem ca neînțelegerile - fie ele și profunde și fundamentale - să ne submineze legitimitatea unul față de celălalt. Exact aceasta e linia care nu trebuie traversată.

Zvika Mor, tatăl ostaticului Eitan Mor, a pledat duminică dimineață pe lângă celelalte familii ale ostaticilor: „Frații și surorile mele, vă implor din străfundul inimii mele. Ați făcut apel să fie paralizată țara [...] N-ați ratat ocazia de a vă asigura că publicul va fi dezgustat de noi, de familiile ostaticilor”.

El a cerut anularea grevei. „Nu se poate întâmpla ca soldații rezerviști care se află în drum spre Fâșia Gaza - pentru a lupta cu Hamas și a ne aduce ostaticii acasă - să nu poată ajunge la bazele lor fiindcă autostrăzile sunt blocate. Nu se poate.”

Mor este membru al Forumului Tikva, o entitate reprezentând familiile ostaticilor mai mică decât Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților. Cele două asociații ilustrează standardul autentic după care ar trebui să se desfășoare dezbaterea publică; ele sunt în dezacord, dar se respectă și-și acordă reciproc ocazia de a se face auzite.

Actul de protest e unul dintre instrumentele sfinte și vitale deținute de cetățenii unui stat democratic pentru a-și putea exprima sentimentele, dorințele și opiniile. Protestele nu pot fi înăbușite ori restricționate, mai cu seamă într-o perioadă în care mulți se tem că instituțiile democratice ale Israelului sunt sub atac.

Dar e important să facem distincția între cauză - eliberarea tuturor ostaticilor și aducerea situației de securitate la o stare de pace - și metodă. Nu toți sunt de acord cu metoda, iar argumente valide au ambele părți.

Sinceritatea demersului de a paraliza țara nu poate fi pusă la îndoială, mai ales după aproape doi ani de război. Oamenii au lăsat totul baltă și și-au urmat inima și conștiința în stradă pentru a-și împreuna durerile și a cere fapte. E un lucru de admirat și vai de ziua în care cetățenilor Israelului nu le va mai păsa de frații lor.

Și totuși, nu ne putem permite să pierdem dialogul - dialogul respectuos, sănătos - în toată debandada.

Ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir (de la Otzma Yehudit) – un responsabil ales care a jurat să-i servească pe toți cetățenii –, scria duminică dimineață înainte ca protestele să prindă amploare: „Protestul care a eșuat astăzi, din pepiniera Kaplanului [bloc de protest antiguvernamental de stânga - n.a.], e o continuare directă a grevelor și încurajării sustragerii de la recrutare de dinainte de 7 octombrie”.

„Sunt aceeași oameni care au slăbit Israelul, iar astăzi încearcă s-o facă din nou. Această grevă întărește Hamasul și întârzie înapoierea ostaticilor.”

E exact genul de dialog josnic care n-are ce căuta în discursul public. Acesta îi subminează legitimitatea cauzei prin asocierea cu o alta cu care nu are legătură și demonstrează surzenie la sentimentele a mii de oameni, la lupta pe care o duc zi și noapte familiile ostaticilor.

„Firește, ei vor da apoi vina pe guvern; așa arată o urâtă interpretare politică tendențioasă pe spinarea ostaticilor”, a continuat Ben-Gvir.

E absolut corect să învinovățești guvernul – că doar sub el s-au întâmplat toate. Acest exemplu arată ce nu trebuie făcut, cum nu trebuie vorbit și în ce direcție nu trebuie s-o apuce dialogul.

Chiar și în tot acest întuneric, mai există încă valoarea demnității umane și nevoia de le permite să se facă auziți și celor cu care nu suntem de acord; aceasta nu e o valoare negociabilă, la care am putea renunța. Hamas vrea să ne luptăm între noi; haideți să încercăm să facem contrariul.

