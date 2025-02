Imprevizibilitatea globală a crescut semnificativ sub administrația Trump, iar Europa trebuie să își întărească urgent capacitățile militare.

Dacă Ucraina va fi împinsă spre un acord de pace nefavorabil, aceasta va încuraja Rusia să caute noi cuceriri și să își destabilizaze vecinii.România se află în prima linie în fața Rusiei neo-imperiale și trebuie să lucreze cu aliații săi pentru a menține independența Ucrainei și alianța transatlantică, cât și pentru a întări pilonul european al NATO, declară în exclusivitate pentru România Janusz Bugajski, Senior Fellow și expert în Europa de Est din partea think-thank-ului Jamestown Foundation din Washington DC. Acesta va veni pe 19 martie la București, pentru a participa la cel mai important eveniment de securitate regională al acestei perioade, Black Sea Forum, organizat la Palatul Parlamentului.

Janusz Bugajski, care a declarat în repetate rânduri că România este o țintă clară în războiul dezinformării, este unul dintre principalii actori în cadrul întâlnirii din luna martie de la București.

"Strategia administrației Trump provoacă securitatea și viitorul transatlanticismului. Trump a cerut cheltuieli mai mari pentru apărare în rândul aliaților NATO, iar noul Secretar al Apărării (n.a. Pete Hegseth) a avertizat că garanțiile SUA pentru securitatea europeană nu sunt permanente. În acest context, România joacă un rol important pe harta securității europene, iar Regiunea Mării Negre se află chiar în centrul luptei istorice geostrategice dintre imperialismul rus și o Europă liberă,” mai transmite Bugajski.

„Rusia caută să domine litoralul de nord și de est al Mării Negre și să-și extindă influența în Balcani și în regiunea Dunării, iar aliații și partenerii NATO trebuie să urmărească o strategie eficientă pentru a descuraja ambițiile Moscovei și orice potențiale războaie în zonă,” subliniază acesta.

Bugajski a mai arătat în trecut că România a fost mai activă pe frontul NATO decât unii dintre vecinii săi și este nevoie ca țara noastră să nu încetinească procesul democratic, să combată corupția și să creeze un mediu favorabil atragerii investitorilor și dezvoltării mediului de afaceri, evidențiind într-un raport și că România este cel mai mare și cel mai important aliat al Statelor Unite în sud - estul Europei.

"Europa trebuie să se pregătească pentru colapsul iminent al Federației Ruse. Rusia se confruntă cu probleme interne profunde din ce în ce mai severe, cu scăderea exporturilor de energie, cu epuizarea rezervelor financiare, dependența excesivă de o economie de război cu costuri mari pentru sectorul civil, cu scăderea nivelului de trai și cu perspectiva tulburărilor sociale. Instabilitatea, conflictul și ruptura statului vor avea un impact asupra tuturor statelor vecine,” mai avertizează Janusz Bugajski înaintea discuțiilor de la București. Bugajski este un susținător activ al ideii că Rusia se va confrunta cu un colaps în următorii 10-20 de ani.

Janusz Bugajski este Senior Fellow în cadrul think-thank-ului Jamestown Foundation iar anterior a activat în cadrul CEPA - Center for European Policy Analysis din Washington, D.C. și în cadrul CSIS - Center for Strategic and International Studies, oferind de asemenea consultanță în problematica est-europeană pentru diferite organizații și agenții guvernamentale din SUA. Bugajski este o prezență constantă în fața Congresului SUA și conduce programul de studii regionale despre Europa Centrală și de Sud în cadrul Institutului de Servicii Externe al Departamentului de Stat al SUA.

Înalti oficiali, diplomați, experți în securitate și jurnaliști din Statele Unite ale Americii și din 14 țări europene sunt așteptați în luna martie la Black Sea Forum, pentru a discuta miza Mării Negre în contextul internațional actual. Organizatorul dezbaterilor este Free Nations of Post-Russia Forum, în parteneriat cu Paneuropa România, FABIZ – Academia de Studii Economice București și Bucharest Center for Economy and Society.