Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, aflată în Lituania, a participat marți la o video-dezbatere a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European privind criza din țara sa.

”Protestatarii pașnici sunt ținuți ilegal în închisoare și bătuți, cel puțin șase peroane au fost ucise, mii de persoane sunt date dispărute și asta se întâmplă în mijlocul Europei”, a declarat ea.

Tihanovskaia a reiterat faptul că procesul electoral a fost viciat la alegerile prezidențiale din 9 august având loc mii de nereguli, în condițiile în care observatorii OSCE nu au fost invitați. Rezultatele au fost falsificate și sunt respinse de majoritatea cetățenilor.

Unii oponenți ai președintelui Aleksandr Lukașenko, inclusiv soțul ei, au fost băgați în închisoare și li s-au înscenat acuzații, în timp ce alți opozanți au fugit de teama persecuțiilor.

Oamenii din stradă doresc doar alegeri ”libere și corecte”, a spus Tihanovskaia, cerând tuturor statelor să respecte integritatea teritorială a Belarus.

Ea a criticat încercările autorităților de la Minsk de a răspândi teama printre opozanți, afirmând că ”voința poporului nu va fi frântă”. Tihanovskaia a subliniat că situația se poate rezolva doar prin dialog, iar opoziția este pregătită să numească negociatorii care să discute cu guvernanții.

”Belarus s-a trezit, nu mai suntem opoziția, noi suntem majoritatea acum, o revoluție pașnică are loc”, a spus ea, subliniind că ”nu e o revoluție geopolitică, nu o o revoluție pro- sau anti-Rusia, nu e nici o revoluție pro- sau anti-UE, e o revoluție democratică, e lupta unei națiuni de a-și decide singură soarta”.

Ideea a fost susținută și de Helga Maria Schmid, secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă: ”Nu e vorba despre o alegere între Vest și Rusia”, ci despre posibilitatea ca cetățenii din Belarus să-și decidă singuri viitorul.

Protestele sunt ”un rezultat clar” al falsificării rezultatului alegerilor, iar oamenii nu mai pot accepta ca votul lor să fie ignorat.

Schmid a condamnat ferm violențele și a cerut autorităților să-i elibereze pe protestatari, iar persoanele responsabile să fie trase la răspundere.

În ceea ce privește sancțiunile pe care le va aplica UE, chestiunea va fi abordată la reuniunea informală Gymnich, care va avea loc la Berlin săptămâna asta.

Ea a salutat și reuniunea OSCE de vineri de la Viena, dedicată crizei din Belarus.

Diplomata europeană a subliniat că e important ca UE să discute cu Rusia în vederea găsirii unei soluții.

”Uniunea Europeană trebuie să se implice în această criză cu autoritatea pe care o are din perspectiva țărilor democratice ale Europei, care înțeleg pe deplin ce înseamnă o dictatură. Să nu avem niciun dubiu că Rusia și-a ocupat deja avanposturile și, ca de obicei, dublează prezența și intervenția fizică directă cu un război hibrid dus în online. Am văzut acest tipar de atâtea ori și tot nu suntem suficient echipați. Am cerut-o și de la tribuna Parlamentului European de câteva ori. E nevoie ca UE și statele ei membre să dea mandatul, bugetul și spațiul operațional necesar East StratCom Task Force pentru a contracara acest război hibrid și a asigura o contrapondere la propaganda rusească ce altfel poate distorsiona opinia publică bielorusă”, a scris pe Facebook eurodeputatul USR PLUS Dragoș Tudorache.



În opinia sa, Consiliul European extraordinar a ratat să articuleze ”o concluzie esențială: solicitarea fermă pentru organizarea rapidă a unor noi alegeri”.

”Rezolvarea crizei nu poate fi decât una democratică, o soluție care să iasă din mâinile și inimile celor din Belarus. În consecință, trebuie să lărgim regimul de sancțiuni aplicate oficialilor guvernamentali din Belarus. Toți cei care au fost complici în organizarea și falsificarea alegerilor trebuie puși pe lista sancțiunilor fără nicio ezitare. Sprijinul UE trebuie să ajungă la societatea civilă din Belarus, la cetățenii acestei țări. Ei trebuie să simtă din plin acest sprijin pe care țările democratice ale Europei sunt gata să-l ofere ori de câte ori va fi nevoie”, a mai scris eurodeputatul USR PLUS, care a participat la dezbaterea de astăzi.

Opinia generală a fost că e nevoie de dialog pentru detensionarea situației și că e nevoie de noi alegeri.

O opinie divergentă a avut spaniolul Manu Pinede (Grupul Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică), care a susținut că Tihanovskaia a luat 10% la alegeri, dar a fost invitată în PE să vorbească, acuzând Guvernul din Belarus de fel de fel de lucruri, dar fără să aibă niciun fel de dovezi. El a spus că ar fi trebuit invitat și un purtător de cuvânt al Executivului de la Minsk.

Pinede a mai susținut că intervenția Rusiei e legitimă, pentru că a fost cerută de autoritățile de la Minsk, dar a UE nu e legitimă, pentru că nu a fost cerută de nimeni.