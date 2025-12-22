Compania chineză ByteDance a ajuns joi la acorduri obligatorii cu Oracle, Silver Lake și MGX pentru a transfera majoritatea activelor americane ale platformei TikTok către o nouă entitate controlată de investitori internaționali, scrie „France 24”.

Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, a semnat acorduri obligatorii cu trei mari investitori pentru vânzarea a puțin peste 80% din activele americane ale platformei, care vor fi deținute de o nouă entitate controlată de investitori americani și globali, a declarat joi unor angajați Shou Zi Chew, CEO al TikTok.

Această operațiune, cerută de administrația președintelui american, Donald Trump, pentru a împiedica interzicerea TikTok în Statele Unite, permite să ne avanseze către epilogul unei saga ce a alimentat incertitudinea în ultimii ani cu privire la viitorul platformei pe teritoriul american.

Elementele acordului comunicate joi sunt în conformitate cu acordul-cadru anunțat în septembrie anul trecut de Washington și Beijing, Donald Trump amânând din nou ultimatumul stabilit pentru ByteDance de a vinde operațiunile americane ale TikTok către investitori americani.

Grupul și-a informat joi angajații că ByteDance și TikTok au semnat acorduri obligatorii cu trei investitori principali: Oracle, Silver Lake și MGX, care vor forma o nouă entitate numită TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle a respins o solicitare de comentarii. Casa Albă a trimis întrebările către TikTok. TikTok nu a transmis imediat niciun comentariu.

Într-un memorandum, platforma a declarat că acordul va permite unui numă de "peste 170 de milioane de americani să continue să exploreze o lume cu posibilități nesfârșite, ca parte a unei comunități globale vitale".

Noua entitate TikTok din Statele Unite va fi controlată în proporție de 50% de un consorțiu de noi investitori, printre care Oracle, Silver Lake și MGX, cu sediul în Abu Dhabi, fiecare deținând 15%. O participație de 30,1% va fi deținută de filialele unora dintre investitorii actuali ai ByteDance, în timp ce ByteDance va păstra 19,9%, conform memorandumului.

