Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord care prevede transferul TikTok sub controlul SUA, după două zile de discuții. Președintele american, Donald Trump, a salutat compromisul, invocând dorința „tinerilor țării noastre” de a păstra aplicația.

După două zile de negocieri la Madrid, China și Statele Unite au ajuns luni, 15 septembrie, la un acord privind TikTok, care prevede transferul platformei sub steag american, un compromis pe care președintele american, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping, urmează să-l finalizeze vineri, scrie „France 24” (Franța).

„Marile discuții comerciale din Europa dintre Statele Unite și China au mers FOARTE BINE. Sunt pe cale să se încheie. De asemenea, s-a ajuns la un acord privind o 'anumită' companie pe care tinerii din țara noastră vor cu adevărat s-o păstreze. Vor fi într-adevăr foarte fericiți”, a declarat președintele Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social. „Voi vorbi cu președintele Xi vineri”, a adăugat el.

„Avem un cadru pentru un acord TikTok. Cei doi lideri, președintele Trump și președintele chinez Xi, vor vorbi vineri pentru a finaliza acordul”, a confirmat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, câteva momente mai târziu, la Madrid, unde delegațiile celor două țări începuseră negocieri comerciale duminică.

Un acord între „două entități private”

Potrivit acestuia din urmă, acordul dintre China și Statele Unite prevede ca platforma să aibă un proprietar american, dar nu a oferit detalii comerciale suplimentare despre un acord între „două entități private”.

„Cadrul își propune să transfere proprietatea sub controlul Statelor Unite. Dar, din nou, nu voi anticipa apelul telefonic al liderilor, programat pentru vineri”, a explicat el.

Rețeaua de socializare TikTok se află de luni de zile în centrul unei dispute între cele două țări. Washingtonul a cerut ca TikTok să fie vândută unui proprietar non-chinez până pe 17 septembrie sau se va confrunta cu o interdicție în Statele Unite.

Conform unei legi adoptate de Congres în 2024, TikTok este în principiu supusă unei interdicții în Statele Unite, cu excepția cazului în care compania-mamă, grupul chinez ByteDance, renunță la control.

Termenul limită pentru ca populara aplicație să găsească un cumpărător care nu este chinez sau să fie interzisă în Statele Unite este 17 septembrie, după o a treia prelungire a termenului limită de către președintele Trump.

Acest text avea scopul de a împiedica autoritățile chineze să obțină acces la datele personale ale utilizatorilor TikTok din Statele Unite sau să influențeze opinia americană prin intermediul algoritmului puternic al rețelei de socializare, deși nu au fost prezentate vreodată dovezi care să justifice aceste temeri.

Noi negocieri în perspectivă

Vânzarea necesită undă verde din partea ByteDance și a autorităților chineze, niciuna dintre ele neaprobând până acum măcar ideea unei vânzări.

Negocierile dintre China și Statele Unite, care au început duminică, au avut loc la Madrid, la sediul Ministerului Afacerilor Externe spaniol, după o serie de discuții la Geneva, Stockholm și Londra.

Delegațiile au fost conduse de o parte de Scott Bessent și de cealaltă de vicepremierul chinez He Lifeng, care nu au făcut comentarii după discuțiile de luni.

„Am avut discuții foarte bune”, a declarat Scott Bessent după a doua zi de discuții, adăugând că discuțiile s-au concentrat pe TikTok.

„Vom purta noi negocieri comerciale suplimentare peste aproximativ o lună, într-o altă locație, dar am discutat despre multe lucruri pe care le-am putea face în viitor”, a adăugat el.

O „investigație amănunțită” asupra Nvidia

Semn că tensiunile dintre cei doi giganți nu s-au diminuat, Beijingul a acuzat luni gigantul american al cipurilor Nvidia că a încălcat legile sale anti-monopol și a anunțat o "investigație amănunțită", fără a specifica despre ce încălcări este vorba.

Acest anunț vine și după ce China a lansat investigații asupra sectorului semiconductorilor din SUA în weekend.

Tensiunile comerciale dintre Beijing și Washington au oscilat în 2025, ambele țări majorându-și în mod repetat taxele vamale.

Pe parcursul anului, aceste taxe vamale dintre Statele Unite și China au atins niveluri de trei ori mai mari decât în ​​mod normal de ambele părți, perturbând lanțurile de aprovizionare.

De atunci, Washingtonul și Beijingul au ajuns la un acord menit să dezamorseze tensiunile, reducând temporar taxele vamale la 30% pentru Statele Unite și 10% pentru China.

În august, cele două țări au decis să amâne implementarea unor noi creșteri ale taxelor vamale respective timp de 90 de zile, prelungind astfel armistițiul comercial până pe 10 noiembrie.

Sursa: Rador Radio România