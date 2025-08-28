Toate țările NATO vor atinge ținta de cheltuieli pentru apărare de lungă durată de 2% din PIB în acest an, dar numai trei îndeplinesc obiectivul mai ambițios stabilit de liderii Alianței la ultimul summit din iunie.

Asta arată date făcute publice joi de NATO, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Multe state NATO și-au mărit substanțial cheltuielile militare în ultimii ani, după invazia din 2022 a Rusiei din Ucraina și cererile președintelui SUA Donald Trump către aliații europeni de a investi mai mult în propria apărare.

Estimările Alianței de joi au arătat că anul trecut peste zece state membre NATO din 32 nu au reușit să îndeplinească obiectivul de a aloca 2% din PIB pentru cheltuieli pentru apărare, care a fost convenit în 2014.

Datele pentru 2025 arată că toți aliații vor îndeplini această țintă, șapte dintre ei fiind la nivelul minim de 2%, iar mai mulți vor depăși cu puțin această limită.

Polonia este statul NATO care cheltuiește cel mai mult pentru apărare ca procent din economie - 4,48%, urmată de Lituania (4%) și Letonia (3,73%), potrivit acestor date.

Tot potrivit acelorași date, România ar urma să cheltuiască 2,28% din PIB pentru anul 2025.

Aceștia sunt singurii membri ai Alianței care depășesc noua țintă de cheltuieli de 3,5% din PIB convenită de liderii NATO la summitul de la Haga din iunie.

Liderii statelor aliate au convenit să atingă acest obiectiv până în 2035, în cadrul unei ținte mai ample de a ajunge la investiții de 5% din PIB pentru apărare și alte proiecte legate de securitate, incluzând investiții în securitatea cibernetică și în modernizarea drumurilor și porturilor pentru a suporta echipament militar greu.V

orbind la deschiderea unei noi fabrici de muniție din Germania miercuri, secretarul general al NATO a elogiat creșterea cheltuielilor de apărare de către aliați, dar a subliniat că este important ca banii suplimentari să fie îndreptați spre capabilități militare.

"Numai banii nu furnizează securitate", a declarat el la deschiderea fabricii din orașul Unterlüss a firmei Rheinmetall.

"Descurajarea nu vine din 5%. Descurajarea vine din capabilitatea de a lupta cu potențiali dușmani", a adăugat Mark Rutte.

Țările cu cele mai mari întârzieri în atingerea țintei de cheltuieli de 2% din PIB - Belgia, Canada, Spania și Italia - au avut nevoie de mai mult de zece ani în atingerea obiectivului stabilit în 2014, potrivit AFP.

Numai pentru anul 2025, NATO se așteaptă la cheltuieli militare ale aliaților de peste 1.500 miliarde de dolari (1.290 miliarde de euro).

