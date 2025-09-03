Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis miercuri că "România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi".

Reacția vine după ce foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping, la o grandioasă paradă care are loc la Beijing.

"Acasă, ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunități în Ucraina unde se vorbește limba română. Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși, dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României", a transmis Țoiu.

Ea explică și că România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă.

"Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis Oana Țoiu.