Arestarea primarului Istanbulului în martie a scos zeci de mii de oameni în stradă. Aceasta reprezintă un episod dramatic în represiunea guvernului împotriva opoziției, scrie Julien Lemaignen în „Le Monde” (Franța).

Unul dintre cei mai cunoscuți deținuți din Turcia este un obișnuit al scenei și al campaniilor electorale. După ce a fost arestat și închis în martie, Ekrem Imamoglu, primarul Istanbulului și un important rival al președintelui Erdogan, urmează să fie judecat începând de vineri, 12 septembrie, acuzat de falsificare a unei diplome universitare. Cazul depășește cu mult aceste urmăriri penale și ar putea avea consecințe de amploare pentru viitorul politic al țării.

Cine este Ekrem Imamoglu?

Ekrem Imamoglu, în vârstă de 55 de ani, s-a născut în 1970 în Akçaabat, un oraș din nord-estul Turciei, la Marea Neagră, într-o familie tradițională și conservatoare. Tatăl său a fost antreprenor în construcții, iar mama sa a lucrat pământul, în timp ce bunicul său a luptat în Războiul de Independență (1919-1922) alături de Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Partidului Popular Republican (CHP, social-democrat), care este acum principalul partid de opoziție al țării.

În 2014, Ekrem Imamoglu a fost ales primar al orașului Beylikdüzü, un district din Istanbul, sub egida CHP. În 2019, a devenit primar al orașului cu 16 milioane de locuitori, care reprezintă o treime din produsul intern brut al Turciei, învingându-l pe fostul prim-ministru Binali Yildirim, membru al Partidului islamist-conservator pentru Dreptate și Dezvoltare (AKP) și consilier de încredere al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Pierderea Istanbulului, care se afla în mâinile AKP timp de un sfert de secol, a reprezentat un eșec amar pentru șeful statului.

Potrivit politologului Ismet Akça, Imamoglu este de „centru-dreapta” în spectrul politic, susține sistemul parlamentar și manifestă un „naționalism moderat”, promovând în același timp economia de piață și justiția socială. „El practică religia [musulmană], dar ca figură publică este pentru secularism”, explică Akça. În ochii acestui expert, un astfel de program politic este capabil să câștige sprijin începând din partea stângii și până la conservatori.

De ce îl acuză guvernul turc?

Ekrem Imamoglu face obiectul a șase anchete. În procesul care a început vineri la închisoarea Silivri din Istanbul, procurorii îl acuză că a folosit o diplomă universitară falsă. Pentru a candida la președinția Turciei, trebuie să ai cel puțin patru ani de studii superioare. Astfel, o posibilă condamnare l-ar împiedica pe Ekrem Imamoglu să ajungă în cea mai înaltă funcție.

Arestarea sa din 19 martie – urmată de încarcerarea patru zile mai târziu – s-a bazat pe alte motive. Parchetul General din Istanbul îl acuză că ar fi „șeful unei organizații criminale în scop lucrativ”. Parchetul a mai declarat că a comis ”infracțiunea de a ajuta organizația teroristă PKK-PCK, Partidul Muncitorilor din Kurdistan”, considerată organizație teroristă de Ankara – și care și-a anunțat ulterior dizolvarea.

În decembrie 2022, Ekrem Imamoglu a fost condamnat la doi ani și șapte luni de închisoare și interdicția de a candida la alegeri pentru „insultarea” unor înalți funcționari. Deși a făcut apel, această sentință i-a slăbit poziția: la alegerile prezidențiale din 2023, coaliția de opoziție nu l-a ales drept candidat, preferându-l pe Kemal Kiliçdaroglu, pe atunci președintele CHP, care a pierdut alegerile în fața domnului Erdogan.

În ianuarie, Imamoglu a apărut în alte două cazuri, unul legat de criticile aduse procurorului-șef al orașului și celălalt de acuzația publică a unui expert citat în anchetele demarate împotriva CHP.

De ce face obiectul atâtor acuzații?

În martie, după arestarea sa, Ekrem Imamoglu a denunțat acuzațiile ca fiind „imorale și nefondate”. Susținătorii săi și mulți observatori consideră că urmărirea penală este motivată politic, deoarece el este considerat cel mai amenințător adversar al lui Recep Tayyip Erdogan.

„La alegerile locale din 2024, CHP a devenit principalul partid din Turcia pentru prima dată din 2002, iar toate sondajele arătau că AKP și Erdogan vor pierde sprijinul electoratului”, amintește Ismet Akça. De atunci, potrivit politologului, șeful statului a stabilit o „strategie politică” constând în neutralizarea opoziției în cursa pentru cea mai înaltă funcție. O strategie cu atât mai ușoară pentru președinte, cu cât, potrivit domnului Akça, „sistemul judiciar [turc] și-a pierdut cu adevărat independența”.

Ankara a reprimat vocile disidente timp de mai mulți ani. Încă din 2013, protestatarii anti-Erdogan din Parcul Gezi din Istanbul au fost reprimați. În 2016, după lovitura de stat eșuată, instituțiile publice au fost epurate de membrii frăției predicatorului Fethullah Gülen. Mai recent, primari anchetați au fost arestați, alături de intelectuali, artiști și jurnaliști.

Ce legătură are asta cu mobilizarea anti-Erdogan?

Pe 19 martie, alături de primar, sute de apropiați ai săi și oficiali aleși ai CHP din Istanbul au fost arestați. În urma protestelor, guvernul central a desfășurat forțe de ordine, a interzis demonstrațiile, a restricționat traficul pe rețelele de socializare și a sancționat canalele de televiziune care relatau despre opoziție. În ciuda acestei represiuni, o mișcare de protest fără precedent a cuprins țara. Pe 29 martie, Özgur Özel, președintele CHP, a revendicat responsabilitatea pentru adunarea a peste două milioane de susținători la Istanbul. Câteva zile mai târziu, Ministerul de Interne a raportat că 2.000 de persoane au fost arestate în legătură cu protestele, inclusiv o duzină de jurnaliști.

Situația a stârnit reacții internaționale. Annalena Baerbock, pe atunci ministrul german de Externe, consideră că inițiativele Ankarei distanțează și mai mult Turcia de aderarea la Uniunea Europeană. Ministerul francez de Externe denunță „atacuri grave la adresa democrației”. Peste o duzină de ONG-uri pentru drepturile omului condamnă „o escaladare a acțiunilor statului împotriva libertății de exprimare și de întrunire”, precum și „violența poliției nejustificată și ilegală”.

Politologul Ismet Akça subliniază că protestele au avut cel puțin un efect: guvernul central a trebuit să renunțe la ideea de a numi un administrator care să conducă Istanbulul, iar consiliul orașului a ales un alt primar sub egida CHP, Nuri Aslan.

Din primăvară, notează cercetătorul, mobilizarea a încetinit puțin, dar mai ales, s-a schimbat ca formă. „CHP a preferat să orienteze demonstrațiile stradale către întâlnirile sale din diferite orașe și cartiere ale Istanbulului”, spune el, adăugând că astfel de adunări au loc în fiecare săptămână.

Unde este opoziția turcă astăzi?

Dincolo de cazul lui Ekrem Imamoglu, CHP se află în vizorul guvernului. Pe 2 septembrie, filiala din Istanbul a partidului și-a văzut conducerea demisă de instanțe pe motiv de presupuse „nereguli” în timpul alegerilor interne. Aceasta a fost înlocuită de un administrator numit de instanță. Când a încercat să intre în sediul partidului luni, 8 septembrie, s-a confruntat cu o blocadă violentă din partea susținătorilor și oficialilor aleși ai CHP și a reușit să se impună doar cu ajutorul poliției.

Partidul se teme de aceeași soartă la nivel național, deoarece va apărea în instanță pe 15 septembrie, sub acuzații similare legate de alegerile interne care vor avea loc în cadrul congresului din noiembrie 2023. „Acest atac politic [împotriva opoziției] este întotdeauna efectuat prin intermediul sistemului judiciar, care este controlat de puterea executivă”, notează Ismet Akça.

CHP solicită organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate, dar în acest moment votul este încă programat pentru 2028. Va putea Ekrem Imamoglu să participe? Deși este prea devreme pentru a ști, presiunea asupra opoziției turce dă un ecou singular sloganului adoptat de consilierul districtual Beylikdüzü în 2019, când a candidat la primăria Istanbulului: „Totul va fi bine”.

