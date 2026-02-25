Liderul democrat din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a calificat discursul președintelui Trump despre Starea Uniunii de marți seară (miercuri dimineață, ora României) un „dezastru total” plin de „minciuni, propagandă și ură”, relatează EFE.

Reacționând la discursul lui Trump din Congres, Jeffries l-a acuzat pe președinte că și-a încălcat „promisiunea de a reduce costurile încă din prima zi” și a afirmat că „a scumpit viața mai mult ca oricând, i-a privat pe americani de asistență medicală și a dezlănțuit violență statală împotriva comunităților noastre”.

„Starea Uniunii în timpul ultimului an, sub președintele Donald Trump, a fost un dezastru total. Timp de aproape două ore în această seară, Donald Trump a împrăștiat minciuni, propagandă și ură”, a transmis Jeffries într-un comunicat.

„A mințit despre orice, de la starea economiei la asistența medicală și aplicarea legilor privind imigrația”, a adăugat liderul democrat, al cărui partid este în minoritate în Congresul SUA. „În loc să prezinte națiunii o viziune pozitivă asupra viitorului nostru și a economiei, președintele a dat vina pe alții pentru eșecurile sale”, a adăugat el.

„Noi, democrații, știm că americanii de rând merită mai mult”, a continuat Jeffries și a pledat, printre altele, pentru remedierea sistemului de sănătate deficient și controlul ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal).

Membrii acestei agenții federale americane, creată în 2003 sub controlul Departamentului pentru Securitate Internă și responsabilă de aplicarea legilor privind imigrația, deținerea și deportarea imigranților fără acte, au acționat cu violență extremă în ultimele luni în unele orașe din țară, remarcă EFE.

Agenția de presă spaniolă amintește că intervențiile controversate ale ICE în orașe precum Minneapolis s-au soldat cu doi morți și zeci de răniți.

La rândul său, un alt important politician democrat american a denunțat discursul susținut de Donald Trump în fața Congresului, considerându-l o ilustrare a deconectării dintre președinte și realitatea trăită de concetățenii săi, potrivit AFP.

„Americanii nu au mai văzut niciodată un discurs despre Starea Uniunii atât de rupt de realitate”, a declarat liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, într-un comunicat, denunțând „o viață de zi cu zi marcată de costuri mai mari, locuințe inaccesibile, mai mult haos și mai multă corupție”.

În fine, un alt senator democrat, Alex Padilla, l-a acuzat pe Trump că „vrea să manipuleze alegerile” legislative din noiembrie, de la jumătatea mandatului, și că ar putea recurge la ICE pentru a-i intimida pe alegătorii latino, relatează EFE.

Padilla, fiul unor imigranți mexicani, a fost însărcinat cu răspunsul în limba spaniolă la discursul despre Starea Uniunii al lui Trump. El a pus accentul pe teroarea pe care ICE a semănat-o în rândul populației imigrante din SUA, precum și pe temerile democraților cu privire la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Trump vrea să manipuleze următoarele alegeri. A semnat ordine executive menite să împiedice milioane de alegători eligibili să își exercite dreptul de vot. Și a sugerat că va folosi agenți ICE la secțiile de votare pentru a intimida”, a avertizat Padilla în discursul său. „Acestea sunt tactici pe care le-am văzut în alte țări conduse de dictatori corupți. Și, la fel ca ei, Donald Trump se teme să nu piardă puterea”, a adăugat el.

Padilla, care este primul latino ales în Senatul Statelor Unite din partea statului California, le-a cerut alegătorilor democrați să se pregătească „începând de astăzi, astfel încât vocea voastră să răsune în noiembrie”, când o treime din locurile din Senat și toate locurile din Camera Reprezentanților vor fi în dispută.

În mod tradițional, partidul care se află în opoziție are de câștigat de pe urma acestor alegeri intermediare, dar democrații sunt îngrijorați deoarece Trump a insistat asupra unui proiect de lege care să înăsprească cerințele de înregistrare a alegătorilor, ceea ce ar putea afecta în mod disproporționat alegătorii săraci, tinerii și minoritățile.

Padilla a abordat, de asemenea, teama insuflată în rândul imigranților, inclusiv a celor cu rezidență legală sau care sunt deja cetățeni, de acțiunile agenților ICE.

„Trăim un coșmar care ne divizează și ne distruge comunitățile”, a spus Padilla, care a descris „agenți federali înarmați și mascați” care „ne terorizează comunitățile atacând oameni din cauza culorii pielii lor sau pentru că vorbesc spaniolă”.

El a acuzat acești agenți de „utilizarea excesivă a forței, că intră în case fără mandate și trag în mașini cu familii înăuntru”. De asemenea, Padilla a declarat că 40 de oameni au murit în custodia ICE din ianuarie, în timp ce altele se află în centre de detenție „fără acces adecvat la medici, alimente sănătoase sau apă curată”.

„Nu putem renunța”, a subliniat senatorul, faimos pentru că a fost evacuat anul trecut de la o întâlnire pe tema imigrației din California, deoarece a întrerupt evenimentul pentru a pune la îndoială politicile lui Trump.

Padilla s-a referit și la recenta prestație a lui Bad Bunny la Super Bowl pentru a afirma că „împreună, suntem America” și a subliniat că „doar poporul poate salva poporul” demonstrând și votând pe 3 noiembrie.

Sursa: Agerpres