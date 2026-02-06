Congresmenii americani s-au declarat îngrijorați, ei temându-se că expirarea tratatului New START ar putea provoca „o periculoasă și costisitoare cursă a înarmării” între cele mai mari puteri nucleare ale lumii, scrie „The Washington Post” (SUA).

Decenii întregi, cele mai mari arsenale nucleare ale lumii au fost ținute în frâu printr-o serie de tratate. Dar joi, situația s-a schimbat din momentul când ultimul tratat, vizând limitarea armamentului nuclear dintre Statele Unite și Rusia, cunoscut sub numele de Noul START, a expirat.

În septembrie, Rusia a declarat că dorește să adere în continuare la acest tratat pentru cel puțin un an, dacă și Washingtonul va face același lucru – dar Administrația Trump rămâne încă să dea un răspuns oficial acestei oferte.

Iată ce se știe despre acest tratat și ce ar putea urma:

Ce este Noul START?

Noul START, un acord care a fost semnat în anul 2010 sub președinția lui Barack Obama și care a intrat în vigoare în anul următor, a fost încheiat între Statele Unite și Rusia, fiind menit să reducă arsenalul nuclear al celor două țări, care a crescut în primele decenii ulterioare Războiului Rece și care încă depășește arsenalul nuclear al altor țări. Documentul a survenit după alte tratate similare dintre cele două țări, menite să le limiteze un asemenea arsenal. Tratatul, convenit pentru o perioadă de 10 ani, permitea prelungirea lui din cinci în cinci ani – așa cum s-a convenit sub Administrația Biden și a fost valabil până miercuri.

Ce au declarat Statele Unite și Rusia?

„Noul START nu este un acord care ai dori să expire”, declarase președintele Donald Trump în luna iulie, el adăugând: „Dacă ridici restricțiile nucleare, lumea are o mare problemă”.

Dar, pe măsură ce termenul-limită se apropia, Trump a părut mai puțin îngrijorat. „Dacă expiră, expiră. O să facem unul mai bun”, declara Trump pentru The New York Times la începutul lunii ianuarie, el plângându-se că acordul are niște „slăbiciuni” și că și-ar dori mai degrabă „să încheie un nou acord, care să fie mult mai bun”.

În septembrie, președintele rus, Vladimir Putin, afirma că Moscova dorește să continue să adere pentru încă un an la tratat, după ce acesta va expira, „pentru a preveni apariția unor noi arme strategice și pentru a păstra un grad acceptabil de predictibilitate și de reținere”.

La vremea aceea, Trump a spus că propunerea „mi se pare o bună idee”, dar, marți, Kremlinul a declarat că mai așteaptă încă un răspuns oficial. În ianuarie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că, „în privința acestor probleme, nu au existat niște contacte anume între specialiștii din cele două țări”.

Tratatul a funcționat?

În general, Noul START a avut succes în privința obiectivului principal, respectiv acela de a limita arsenalele nucleare ale ambelor țări și de a facilita o verificare, după cum a estimat printr-un mesaj prin email Georgia Cole, cercetător-analist la Chatham House, un institut britanic de cercetări în materie de politică externă.

Totuși, în ultimii ani, respectarea monitorizării a devenit mai dificilă. Inspecțiile au fost întrerupte în timpul pandemiei datorate virusului corona; apoi, pe fondul crescândelor tensiuni provocate de invazia Rusiei din Ucraina, la începutul anului 2023, Moscova a anunțat că își suspendă rolul său din tratat.

În consecință, Rusia a încetat să mai transmită datele și notificările cerute conform tratatului, iar Statele Unite au ripostat făcând același lucru, după cum reiese dintr-un raport al Departamentului de Stat prezentat Congresului în ianuarie 2025.

Raportul respectiv, emis sub Administrația Biden, sublinia că Statele Unite nu pot verifica dacă Rusia a repectat limitarea amplasării focoaselor așa cum fusese ea prevăzută pentru anul anterior și s-ar putea ca uneori restricțiile să fi fost depășite „într-o anume măsură”, dar o asemenea constatare nu ajungea să reprezinte o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

În opinia dnei Cole, deși suspendarea „a subminat semnificativ regimul de verificare al tratatului și i-a slăbit eficiența”, ambele țări au continuat să îi respecte limitele. „Asta demonstrează că, deși slăbit, Noul START întărește stabilitatea strategică”, a mai adăugat ea.

Ce s-ar întâmpla ulterior?

În absența unui Nou START, SUA și Rusia și-ar putea spori focoasele și lansatoarele nucleare, „ele nefiind verificate”, potrivit dnei Cole. „Asta ar spori pericolul unor calcule greșite, al unor accidente sau al unei escaladări neintenționate, mai ales pe timp de criză”, afirmă ea. „Asta ar încuraja totodată China să-și continue accelerarea capacității sale nucleare pentru a ajunge la egalitate".

Ea a avertizat totodată că, deși Trump a sugerat că ar putea ajunge la un nou acord, dată fiind actuala atmosferă geopolitică, „negocierea unui nou tratat ar fi extrem de dificilă. "Asta necesită ani întregi de eforturi la nivel tehnic, încredere și contacte diplomatrice or, ei susțineau că, în prezent, nicuna dintre aceste condiții nu atinge nivelul necesar”.

În octombrie, aproape 20 de congresmeni au semnat o scrisoare, cerând Administrației Trump să accepte oferta lui Putin de a continua respectarea limitelor și după expirarea tratatului. În opinia lor, „asta ar oferi timpul necesar în vederea unui nou acord și ar ajuta la prevenirea unei pericloase și costisitoare curse a înarmării între Statele Unite și Rusia”.

Într-un interviu acordat, luni, Agenției Reuters, Dmitri Medvedev, un oficial din sectorul rus de securitate și fost președinte al țării, care, în 2010, a semnat acordul cu SUA, a făcut aluzie la expirarea documentului: „Nu vreau să spun că este vorba despre o catastrofă imediată și că va începe un război nuclear, dar, totuși, asta trebuie să-i alarmeze pe toți”.

