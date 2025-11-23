Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate”, dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, scrie Ileana Giurchescu pe Presshub.ro.

Departamentul de Stat al SUA le va cere diplomaților să descrie aplicarea politicilor de diversitate, echitate și incluziune (DEI), presupusa facilitare a migrației în masă și finanțarea guvernamentală care sprijină medicamentele pentru avort drept „încălcări ale drepturilor omului” în următorul raport privind drepturile omului în lume, a declarat joi, 20 noiembrie, un oficial de rang înalt al instituției, citat de CNN.

Raportul se va concentra totodată pe „drepturile naturale”, precum libertatea de exprimare, a precizat oficialul – o schimbare care ar putea viza aliați tradiționali ai SUA din Europa acuzați de restricții asupra libertății de exprimare.

Departamentul de Stat a instruit joi toate ambasadele și consulatele, printr-o telegramă diplomatică, să înceapă pregătirea raportului anual cerut de Congres, care are ca scop documentarea abuzurilor asupra drepturilor omului din întreaga lume.

Oficialul a spus că diplomații sunt încurajați „să meargă pe teren, să discute cu oamenii și să adune date care vor fundamenta raportul”.

Noile cerințe consolidează schimbările deja vizibile în raportul publicat în august, referitor la anul calendaristic 2024, și sunt în linie cu prioritățile interne ale administrației Trump.

Viitorul raport anual, bazat pe datele din 2025, va fi dat publicității în 2026, tradițional între sfârșitul lunii februarie și aprilie.

„Vrem să ne ajutăm aliații. Vrem să ne remodelăm adversarii”

Redacția în limba maghiară a postului de radio Europa Liberă/Libertatea (RFE/RL) a fost închisă, a anunțat pe 20 noiembrie conducerea corporației media finanțată de Congresul american. Jurnaliștii și-au încetat activitatea la miezul nopții din 21 noiembrie, la cinci ani după reînființarea redacției, menită să ofere publicului din Ungaria informații independente și corecte.

Serviciul fusese relansat în 2020, prin decizia Congresului, după ce funcționase anterior între 1950 și 1993, de la Munchen, Germania (RFG, până în 1990).

Într-un mesaj adresat audienței, redacția a transmis că echipa a „muncit cu dedicare pentru a furniza jurnalism independent pentru publicul din Ungaria”.

Agenția Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM) – instituția federală care supraveghează Europa Liberă/Libertate, Vocea Americii și alte posturi finanțate de Congresul american – a notificat Congresul pe 5 noiembrie că intenționează să închidă redacția maghiară a Europei Libere, cu argumentul că programele finanțate din bani publici nu ar trebui folosite pentru a „destabiliza” un aliat de încredere, ca Ungaria.

