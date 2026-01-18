România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos de ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențal Radu Burnete.

Miniștrii vor participa, la invitația președintelui Forumului Economic Mondial (World Economic Forum/WEF), la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizației, care va avea loc în localitatea Davos-Klosters din Elveția, în perioada 19-23 ianuarie, a transmis Ministerul de Externe.

Ediția din acest an a Forumului are drept temă centrală susținerea dialogului ("A spirit of dialogue”) și reunește oficiali de nivel înalt (președinți, prim-miniștri, miniștri etc.), reprezentanți ai celor mai importante organizații și instituții internaționale, ai mediului academic, presă, ONG-uri.

Agenda discuțiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creștere, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației, creșterea prosperității globale.

Pe fondul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente, WEF își propune ca ediția din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparțială de dialog și reprezintă și contextul unor discuții internaționale în marja agendei privind noile evoluții în dinamica relațiilor transatlantice.

Ministra Oana Țoiu revine la Davos după prezența din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar România are anul acesta cea mai consistentă delegație guvernamentală dintre toate edițiile conferinței.