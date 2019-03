Preşedintele american, Donald Trump, a făcut cunoscut vineri că anulează o serie de sancţiuni, impuse de propriul Departament al Trezoreriei şi vizând să forţeze Coreea de Nord să renunţe la programul său nuclear, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Trezoreria SUA a anunţat astăzi (vineri - n.r.) că vor fi adăugate sancţiuni suplimentare pe scară largă celor care apasă deja asupra Coreii de Nord. Am ordonat astăzi ca aceste sancţiuni suplimentare să fie retrase!", a scris pe Twitter Donald Trump.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!