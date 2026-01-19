Casa Albă a anunțat numele unora dintre liderii care vor juca un rol în supravegherea următorilor pași în Gaza, după ce Comitetul Palestinian pentru Guvernarea Teritoriului (NCAG), supervizat de SUA, s-a întrunit pentru prima dată vineri la Cairo.

„Euronews” (Italia) relatează că Washingtonul a declarat că va exista un consiliu executiv care va lucra pentru a implementa viziunea „Consiliului Păcii” din Gaza.

Printre membrii consiliului executiv se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul lui Trump Steve Witkoff, ginerele lui Trump Jared Kushner, fostul prim-ministru britanic Tony Blair, directorul general al Apollo Global Management Marc Rowan, președintele Băncii Mondiale Ajay Banga și consilierul adjunct al lui Trump pentru securitate națională, Robert Gabriel.

Nikolai Mladenov, fost politician bulgar și fost secretar general al ONU pentru afaceri orientale, este numit reprezentant al Consiliului Executiv pentru Fâșia Gaza.

Casa Albă a anunțat, de asemenea, numele membrilor unui alt consiliu, „Consiliul Executiv Gaza”, care va colabora cu Mladenov, comitetul tehnocratic și forța internațională de stabilizare.

Witkoff, Kushner, Blair, Rowan și Mladenov vor face parte și din acest consiliu. Printre alți membri se numără ministrul turc de externe, Hakan Fidan, diplomatul qatarez Ali Al-Thawadi, Hassan Rashad, directorul Agenției Generale de Informații a Egiptului, ministrul emiratez Reem Al-Hashimy, omul de afaceri israelian Yakir Gabay și Sigrid Kaag, fost viceprim-ministru al Olandei și expertă în Orientul Mijlociu.

NCAG este condus de Ali Shaath, inginer și fost oficial al Autorității Palestiniene, originar din Gaza, care a promis că va începe rapid lucrul pentru a îmbunătăți condițiile. El se așteaptă ca reconstrucția și redresarea să dureze aproximativ trei ani și intenționează să se concentreze în primul rând pe nevoile imediate, inclusiv pe adăposturi.

„Poporul palestinian a privit cu speranță către acest comitet, către instituția sa și către munca sa de a-i ajuta”, a declarat Shaath după întâlnire, într-un interviu televizat acordat postului de televiziune egiptean de stat Al-Qahera News.

Casa Albă a relatat că președintele SUA, Donald Trump susține eforturile grupului de a guverna Gaza după războiul de doi ani dintre Israel și Hamas. Trupele israeliene s-au retras din anumite părți ale Gazei după intrarea în vigoare a armistițiului pe 10 octombrie, în timp ce mii de palestinieni strămutați s-au întors la ceea ce a mai rămas din casele lor.

În față de profilează o serie de provocări majore, inclusiv desfășurarea unei forțe internaționale de securitate care să supravegheze acordul de armistițiu și procesul dificil de dezarmare a Hamas.

Conform planului lui Trump, comitetul tehnico democratic din Shaath va gestiona problemele zilnice din Gaza, sub supravegherea unui „Consiliu al Păcii” condus de Trump.

Sursa: Rador Radio România