Mii de susținători ai lui Donald Trump au așteptat ore în șir în frig și ploaie pentru a participa la mitingul victoriei de duminică, cu o zi înainte ca președintele ales să revină la putere, informează agenția de știri Reuters.

Republicanul, în vârstă de 78 de ani, a depus mai întâi o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul Național Arlington, înainte de a ține primul său discurs important la Washington după cel de la un miting din 6 ianuarie 2021, cu susținătorii să,i care a precedat asaltul asupra Capitoliului S.U.A. Mitingul „Make America Great Again Victory Rally” urmează să înceapă la ora 15:00. ET (20:00 GMT) la Capital One Arena, o sală de hochei și baschet și locul unde se vor desfășura unele dintre festivitățile de învestire de luni, după ce prognozele meteorologice i-au determinat pe oficiali să anuleze sărbătoarea planificată în aer liber.

Coada de susținători ai președintelui ales, mulți îmbrăcați în jachete roșii promovate de dl Trump și purtând șepcile MAGA, se întindea pe mai multe blocuri din centrul orașului Washington. Unii au scandat „SUA! SUA!” iar alții au vorbit la megafoane în timp ce așteptau.

Porțiuni mari ale orașului din jurul Capitoliului SUA și al Casei Albe au fost blocate de garduri de oțel de săptămâna trecută și există o prezență sporită a poliției în întreaga zonă. Mitingul lui Donald Trump, împreună cu discursul său inaugural de luni, ar putea anticipa tonul pe care intenționează să îl adopte în timpul celui de-al doilea mandat la Casa Albă.

În ultimele săptămâni, Donald Trump și-a derutat aliații străini vorbind despre preluarea Groenlandei și a Canalului Panama și transformarea Canadei într-un stat american. Imigrația va fi o țintă a primelor acțiuni executive ale lui Trump după preluarea mandatului, împreună cu problemele energetice și politicile care vizează promovarea diversității, echității și incluziunii, a declarat pentru CBS viitorul său consilier pentru securitate națională, Mike Waltz. „Poporul american i-a dat un mandat clar. Închide granița noastră, deportează-i pe cei mai răi dintre cei răi, înfruntă cartelurile”, a spus Waltz într-un interviu pentru „Face the Nation”.

Agenda lui Trump a fost un subiect abordat probabil la micul dejun cu senatorii republicani americani de la Blair House, reședința pentru oaspeți de lângă de Casa Albă. Principalul republican din Senat, John Cornyn și senatorii Susan Collins, Ted Cruz, Rick Scott și Tim Scott s-au numărat printre participanții văzuți părăsind evenimentul de duminică.

Este posibil ca mitingul să semene cu discursurile care au fost un element de bază al dlui Trump încă de la prima sa campanie pentru Casa Albă din 2016. Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care a devenit un confident al președintelui Trump de când a cheltuit peste 250 de milioane de dolari în campania sa, urmează să vorbească la eveniment, alături de vicepreședintele ales JD Vance, directorul executiv al Ultimate Fighting Championship, Dana White, activistul conservator Charlie Kirk și comentatorul conservator Megyn Kelly.

Directorul executiv al TikTok, Shou Zi Chew, și-anunțat participarea la miting la câteva ore după ce Donald Trump a spus că va permite din nou aplicația în Statele Unite, după ce își va prelua mandatul luni. Donald Trump a cerut companiilor să nu renunțe la aplicația chineză. Este de așteptat ca dl Chew să se alăture altor directori din domeniul tehnologiei la ceremonia de învestire a dlui Trump de luni.

Cântărețul și rapperul Kid Rock, grupul disco The Village People, cântărețul Billy Ray Cyrus și cântărețul Lee Greenwood urmează să cânte la miting.

Între timp, Joe Biden a făcut ultima sa călătorie oficială ca președinte, duminică, la Charleston, Carolina de Sud, pentru a marca Ziua Martin Luther King Jr., care este tot luni, se menționează într-un comunicat de la Casa Albă. El va participa la slujbe și va vorbi despre moștenirea lui King la Royal Missionary Baptist Church.

Ceremonia de învestire este programată luni la 17:00 GMT, când Donald Trump va depune jurământul prezidențial în interiorul rotondei clădirii Capitoliului, după ce vremea rece i-a determinat organizatorii să mute ceremonia în interior. Aproximativ 25.000 de membri ai forțelor de ordine vor asigura securitatea evenimentului.

Sursa: Rador Radio România