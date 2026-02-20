Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului apărării, să „înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră.

Trump a făcut anunțul într-o postare pe Truth Social, după ce l-a acuzat pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate atunci când fostul președinte a spus că „extratereștrii sunt reali” într-un podcast săptămâna trecută, scrie BBC.

„Nu ar trebui să facă asta”, le-s spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, adăugând: „A făcut o mare greșeală”.

Întrebat dacă și el crede că extratereștrii sunt reali, Trump a răspuns: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu”.

Fostul președinte american Obama i-a declarat lui Brian Tyler Cohen că el crede că extratereștrii sunt reali într-un interviu publicat sâmbăta trecută.

„Sunt reali, dar nu i-am văzut și nu sunt ținuți în Zona 51”, a spus Obama.

După ce comentariul a ajuns pe prima pagină a ziarelor, Obama a încercat să clarifice faptul că el crede că este statistic probabil să existe viață dincolo de Pământ, având în vedere vastitatea universului.

Într-o postare ulterioară pe Instagram, Obama, președinte între 2009 și 2017, a clarificat: „Nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că extratereștrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”

Comentariile inițiale ale lui Obama au fost făcute în timpul unei runde rapide de întrebări „fulger” în cadrul podcastului.

Nu a existat nicio indicație că Obama s-a bazat pe informații clasificate atunci când a acordat interviul. BBC l-a contactat pe Obama pentru comentarii.

La rândul său, Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, că, deși mulți oameni cred în existența extratereștrilor, el nu vorbește niciodată despre asta și „nu are o opinie în această privință”.

Apoi, câteva ore mai târziu, a postat pe Truth Social că „pe baza interesului extraordinar arătat”, va solicita publicarea dosarelor „legate de viața extraterestră și extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”.

În SUA a reapărut în ultimii ani interesul pentru OZN-uri și viața extraterestră, interes declanșat în 2017 de rapoartele despre un program secret al Pentagonului de a investiga mărturiile piloților și ale altor membri ai armatei americane care au raportat că au văzut obiecte ciudate pe cer.

În 2022, Congresul a organizat primele audieri privind OZN-urile din ultimii 50 de ani, iar Pentagonul a promis mai multă transparență în această chestiune - înființând un birou dedicat pentru a colecta rapoartele tuturor întâlnirilor militare cu OZN-uri.

În anul următor, o comisie a Camerei Reprezentanților nu a produs nicio dezvăluire majoră și nici confirmarea existenței vieții extraterestre. Într-un raport din 2024, Pentagonul a declarat că nu există „nicio dovadă” că guvernul SUA a întâlnit viață extraterestră și că majoritatea OZN-urilor semnalate au fost doar obiecte obișnuite.



