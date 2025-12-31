Președintele american Donald Trump a declarat luni că Washingtonul a atacat o instalație terestră folosită pentru „încărcarea” navelor despre care se presupune că sunt folosite pentru contrabanda cu droguri, informează „Euronews” (Italia).

Trump a părut să confirme atacul în timpul a ceea ce pare a fi un interviu radio informal pe care l-a acordat vineri. Întrebat din nou de reporteri luni despre o presupusă „explozie în Venezuela”, președintele a spus că Statele Unite au vizat o zonă portuară legată de activități de trafic de droguri.

„A avut loc o explozie masivă în zona docurilor în care ambarcațiunile încărcau droguri”, a declarat Trump în timpul întâlnirii cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în Florida. „Au încărcat ambarcațiunile cu droguri, așa că am lovit toate ambarcațiunile și apoi am lovit zona. E locul în care operează. Și care acum a dispărut.”

Președintele a refuzat să clarifice dacă operațiunea a fost efectuată de armata americană sau de CIA și nici nu a confirmat locația exactă a instalației. „Știu exact cine a făcut-o, dar nu vreau să spun cine a făcut-o. Pot spune doar că a fost de-a lungul coastei”, a adăugat el.

Atacul reprezintă o escaladare clară a strategiei antidrog a administrației Trump. Anterior, operațiunile militare americane s-au concentrat aproape exclusiv pe navele interceptate în apele internaționale, în Caraibe și în estul Oceanului Pacific.

Luni, armata americană a efectuat un alt atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est, ucigând două persoane. Conform cifrelor publicate de administrația Trump, de la începutul lunii septembrie, cel puțin 107 persoane au fost ucise în 30 de operațiuni antidrog.

„I-am lovit foarte tare”

Trump a menționat pentru prima dată atacul vinerea trecută în timpul unei convorbiri telefonice în direct cu prezentatorul radio John Catsimatidis, transmisă în direct pe WABC, în timp ce discuta despre operațiunile americane împotriva navelor suspectate că transportă narcotice.

„Nu știu dacă ați citit sau ați văzut, au o instalație mare, o structură mare de unde pleacă navele”, a spus președintele. „Acum două nopți, am scos-o din funcțiune. I-am lovit foarte tare.”

Spre deosebire de alte atacuri, care sunt de obicei anunțate public de secretarul Apărării, Pete Hegseth, sau de conturile de socializare ale armatei americane, nu a fost emisă nicio declarație oficială cu privire la atacul asupra instalației terestre.

Luni, Pentagonul a transmis toate cererile de clarificări Casei Albe. Biroul de presă prezidențial nu a răspuns imediat solicitărilor presei, în timp ce guvernul venezuelean nu a emis niciun comentariu oficial cu privire la incident.

Trump sugera de luni de zile posibilitatea extinderii operațiunilor militare americane la ținte terestre din America de Sud, foarte probabil Venezuela, sau alte țări din regiune. În ultimele săptămâni, el a declarat că „foarte curând” Statele Unite vor trece de la atacuri maritime la operațiuni terestre.

În octombrie, președintele a confirmat că a autorizat operațiuni secrete ale CIA în Venezuela.

În paralel cu atacurile, Washingtonul și-a consolidat prezența militară în regiune, desfășurând nave de război, sporindu-și forțele la sol, confiscând două petroliere și urmărind o a treia.

Administrația Trump susține că se află într-o stare de „conflict armat” cu cartelurile de droguri, cu scopul declarat de a perturba fluxurile de droguri către Statele Unite.

La rândul său, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, acuză Washingtonul că folosește lupta împotriva traficului de droguri ca pretext pentru a încerca să destabilizeze guvernul său și să-l înlăture de la putere.

Sursa: Rador Radio România