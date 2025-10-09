Președintele SUA, Donald Trump, declară că Israelul și Hamas au convenit asupra primei faze a acordului său de pace pentru Gaza.

Acordul ar prevedea eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni, retragerea forțelor israeliene și intrarea ajutoarelor în Gaza, relatează BBC.

Guvernul israelian se va întruni joi și, dacă aprobă oficial acordul, va intra în vigoare un armistițiu.

SUA spun că toți ostaticii israelieni rămași vor fi eliberați luni.

Hamas confirmă acordul, dar o sursă palestiniană a declarat pentru BBC că nu a primit încă lista finală a prizonierilor pe care Israelul intenționează să îi elibereze în schimb.

Acesta este un moment semnificativ, dar nu există nicio garanție că se va ajunge la un acord de pace pentru Gaza, deoarece detaliile cruciale trebuie încă elaborate.

Palestinienii din Gaza și familiile ostaticilor din Israel au sărbătorit anunțul, care a venit după negocieri intense în Egipt.

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, numește acordul „o zi grozavă” pentru țara sa, în timp ce premierul britanic Keir Starmer spune că este un „moment de profundă ușurare care va fi resimțit în întreaga lume”.

„O zi importantă pentru Israel”, a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pe rețelele de socializare la scurt timp după ce președintele Trump a anunțat acordul.

Hamas a cerut SUA și altor mediatori să se asigure că Israelul implementează acordul „fără dezaprobare sau întârziere”.

Vestea s-a răspândit peste noapte pe străzile întunecate din Khan Younis, în sudul Gazei - iar în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, mama unui israelian ținut captiv a aprins un foc de artificii, celebrând ceea ce speră că este eliberarea iminentă a fiului ei.



Acesta este al treilea armistițiu încheiat de la începutul unui război sângeros acum doi ani și există speranță de ambele părți că acesta marchează sfârșitul complet al luptelor. Nu este clar dacă au fost oferite garanții internaționale pentru a asigura acest lucru.

Există, de asemenea, puține detalii despre problemele spinoase acoperite de planul de pace al SUA. Acesta impune Hamas să renunțe la arme, lucru pe care l-a refuzat în mod repetat să îl facă – și prezintă planuri pentru guvernarea postbelică și reconstrucția Gazei – o mare parte din aceasta fiind în ruine.



