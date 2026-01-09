Președintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa "moralitate" poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite.

Trump a adăugat că "nu are nevoie" de dreptul internațional.

Aceste remarci, preluate dintr-un lung interviu acordat New York Times, vin la mai puțin de o săptămână după capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane și în contextul în care europenii sunt îngrijorați de o posibilă preluare a Groenlandei de către SUA, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Întrebat miercuri seară dacă vede vreo limită a acțiunilor sale în străinătate, Donald Trump a răspuns: "Da, există un lucru. Propria mea moralitate. Mintea mea. Acesta este singurul lucru care mă poate opri".

"Nu am nevoie de dreptul internațional", a declarat el pentru New York Times miercuri seară.

Pe de altă parte, vicepreședintele american JD Vance i-a ''sfătuit'' joi pe liderii europeni ''să îl ia în serios pe președintele Statelor Unite'' în ceea ce privește Groenlanda, transmite AFP.

''Sfatul meu pentru liderii europeni și pentru oricine altcineva ar fi să îl ia în serios pe președintele Statelor Unite'', a spus Vance într-o conferință de presă desfășurată la Casa Albă.

''Ceea ce le cerem noi prietenilor noștri europeni este să ia în serios securitatea acestui teritoriu, întrucât acum ei nu fac asta. Statele Unite vor trebui să facă ceva'', a adăugat el.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat miercuri că președintele american Donald Trump studiază 'activ', împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

