Președintele SUA Donald Trump le-a spus europenilor că acum ar fi vorbit germană și "puțină japoneză", dacă n-ar fi fost Statele Unite.

După ce l-a criticat din nou pe predecesorul său, democratul Joe Biden, și s-a autoridicat în slăvi pentru rezultatele economice extraordinare, președintele american Donald Trump a susținut că Venezuela o va duce mai bine după ce SUA vor extrage petrol din țară, cele două urmând să împartă profitul.

El a criticat Europa pentru diverse măsuri, printre care Pactul Verde și numărul mare de eoliene, și a susținut că vrea "binele" Vechiului Continent, care "se distruge" încet-încet.

Trump a spus că respectă oamenii din Groenlanda și Danemarca, dar fiecare aliat trebuie să-și si apere propriul teritoriu. El a susținut că SUA au apărat Groenlanda în al Doilea Război Mondial și apoi au dat-o înapoi Danemarcei: "Câți de idioți am fost?"

Și Canada există datorită nouă, a mai susținut el, adăugând că și Israelul trebuie să-i fie recunoscător.

Statele Unite au fost tratate "nedrept" de NATO, "am dat atât de mult și am primit atât de puțin".

El a reiterat una dintre tezele sale favorite, că războiul împotriva Ucrainei n-ar fi început, dacă în 2020 nu ar fi pierdut alegerile, care au fost "trucate".

Revenind la Groenlanda, Trump a spus că vrea doar "o bucată de gheață", după cât de multe au făcut pentru europeni, care, înainte de această chestiune, "l-au iubit" și îi spuneau "daddy".

"Nu am cerut nimic altceva pentru apărarea" lor, a tot repetat Trump, precizând că nu va folosi forța pentru a obține insula: "Puteți spune DA și vom aprecia, dacă spuneți NU, vom ține minte".

Trump a criticat și Elveția, care face "ceasuri minunate", dar nu plătește nimic și le-a pus tarife de 30%.

"Cele mai multe țări sunt bune datorită nouă, fără SUA nu ar face nimic ... SUA ține lumea pe linia de plutire ... toată lumea profită de SUA".